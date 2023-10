Un membre des forces spéciales turques est décédé de ses blessures contractées dans le nord de la Syrie où l’armée d’Ankara mène d’intenses frappes contre des positions de combattants kurdes, ont annoncé vendredi les autorités turques.

Ce policier avait été blessé jeudi soir dans une attaque de missile contre une base militaire turque à Dabiq (nord-ouest de la Syrie), a annoncé vendredi le gouvernorat de Gaziantep, province frontalière de la Syrie où il avait été hospitalisé.

Le policier était en poste dans la région de l’opération « Bouclier de l’Euphrate », que la Turquie a menée en 2016-2017 contre le groupe jihadiste takfiriste Daech (EI) et les Unités de protection du peuple kurde (YPG).

La Turquie a attribué l’attaque au Parti des travailleurs de Kurdistan (PKK) et aux YPG et a mené des frappes de « représailles » dans le Nord syrien dans la nuit de jeudi à vendredi, a annoncé le ministère turc de la Défense, qui avait indiqué jeudi soir que deux membres de forces de sécurité turques avaient été grièvement blessés et hospitalisés en Turquie.

Ankara qualifie les YPG , partenaires des Etats-Unis, de « terroristes » et les considèrent comme une extension du PKK, classé organisation terroriste par la Turquie et ses alliés occidentaux.

Ankara mène depuis dimanche soir d’intenses frappes aériennes contre des objectifs du PKK et des YPG dans le nord de l’Irak et de la Syrie, en représailles à un attentat revendiqué par le PKK qui a blessé deux policiers dimanche à Ankara.

Une série de frappes sur des infrastructures et des objectifs civils et militaires menée jeudi par la Turquie dans le nord-est de la Syrie — où les Kurdes ont établi une administration autonome — a fait onze morts, selon les responsables kurdes.

Le chef des Forces démocratiques syriennes (FDS, une coalition soutenue par les Etats-Unis), Mazloum Abdi, a démenti mercredi que les auteurs de l’attentat d’Ankara aient été formés en Syrie, comme l’affirme Ankara.

Un autre soldat turc blessé le 30 septembre dans le nord de l’Irak et hospitalisé à Gaziantep est par ailleurs décédé vendredi, a annoncé le ministère.

Source: Avec AFP