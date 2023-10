Les dégâts causés par l’opération Déluge d’al-Aqsa sont sans précédent et les plus importants dans l’histoire d’Israël, ont constaté les médias israéliens, quoiqu’ils soient toujours incomparables avec ceux causés dans la bande de Gaza.

Selon ces médias certaines villes ont été entièrement détruites et devraient être reconstruites de nouveau.

Le Yediot Ahronoth estime que « dans aucun évènement militaire il n’y a eu des dommages de cette ampleur. Ils n’ont jamais atteint le cinquième des dommages causés cette fois-ci. Ni même les guerres contre le Liban. Ni les autres opérations à l’instar de Plomb durci ou lors de tirs des tirs de missiles Scud depuis l’Irak sur Israël ».

Citant les autorités des impôts, le journal israélien rapporte que le coût des dégâts causés le premier jour de la guerre seulement s’élève à plus de 3 milliards de shekels.

Un responsable du ministère des Finances a quant à lui précisé que 20 colonies ont été détruites et une grande partie a été incendiée.

« Des infrastructures et des centaines de voitures ont été brûlées en entier », a-t-il souligné.

Il a poursuivi que des terrains agricoles ne pourront plus être exploités pendant une longue période. Et il s’est attendu à des pertes dans les rentrées agricoles et dans le secteur touristique.

Les colonies de l’enveloppe de Gaza sont les plus touchées, dont Ashkelon, située à 20 km de la bande de Gaza. Les tirs de roquettes contre elle n’ont pas cessé.

Lors des dernières rafles de roquettes ce mercredi, il y aurait eu 12 israéliens tués ou blessés.

Ashkelon

Les colonies Ashdod, Sderot et Bare’il ont été visées et présentent des scènes de destruction.

Sderot

Ce mercredi ont été visées par les salves de roquettes palestiniennes l’aéroport de Ben Gourion, Zikim et les villes de Yafa et de Tel Aviv ou les sirènes d’alerte ont retenti.

A Zikim, 8 hommes armés auraient été tués selon l’armée d’occupation israélienne.

Les sirènes d’alerte ont été entendues à Oufakim et dans le Néguev occidental.

Il est aussi question que la ville de Haïfa a été frappée par un missile de type R126.

Source: Médias