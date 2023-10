Le Hezbollah a affirmé dans un communiqué que : « Nous n’avons pas du tout été surpris par les positions politiques et les mesures sur le terrain prises par l’administration américaine, en particulier les récentes déclarations du président américain qui a ouvertement déclaré son soutien à la machine à tuer et à l’agression sionistecontre le peuple palestinien. C’est la véritable essence de toute la politique américaine de soutien à l’agression et le terrorisme continus depuis la création de cette entité usurpatrice et occupante ».

Le communiqué a ajouté : « Nous considérons les États-Unis comme un partenaire à part entière dans l’agression sioniste et les tenons pleinement responsables des meurtres, de la criminalité, du siège, de la destruction de maisons et d’habitations et des horribles massacres contre des civils sans défense, notamment des enfants, des femmes et des personnes âgées. »

Et de poursuivre : « Nous appelons les masses de notre nation arabe et islamique, qui connaissent l’horrible vérité des USA et de son agression contre les peuples de notre nation en Irak, en Syrie et en Afghanistan, à condamner l’intervention américaine et ses partenaires internationaux et régionaux et de dénoncer cette intervention à tous les niveaux politiques, populaires, médiatiques et juridiques ainsi que dans divers forums et rassemblements régionaux et internationaux ».

Le communiqué a conclu que « l’envoi de porte-avions dans la région dans le but de remonter le moral de l’ennemi et de ses soldats frustrés révèle la faiblesse de la machine militaire sioniste malgré les crimes et les massacres qu’elle commet, et donc sa nécessité d’un soutien extérieur continu a pour but de fournir à cette entité usurpatrice temporaire les moyens de subsistance. Par conséquent, nous affirmons que cette mesure n’effrayera pas les peuples du pays. Notre nation et les factions de la résistance sont prêtes à la confrontation jusqu’à ce que la victoire finale et la libération complète soient obtenues. «

Source: Médias