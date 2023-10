Le mouvement du Jihad islamique a répondu dans une déclaration à l’occupation israélienne qui a falsifié la vérité concernant la tentative d’accuser le Jihad d’avoir bombardé l’hôpital Baptiste à Gaza, hier soir, mardi.

Le communiqué souligne que » lancer des accusations contre le Jihad islamique n’absoudra pas l’ennemi de sa responsabilité dans le massacre ».

Et d’ajouter : « L’ennemi essaie de fabriquer des mensonges, comme d’habitude, pour échapper à sa responsabilité dans ce massacre sauvage ».

Le communiqué souligne que le mouvement du Jihad palestinien, comme le reste des forces de résistance à Gaza, « n’utilise pas les lieux de culte ou les installations publiques, notamment les hôpitaux, comme centres militaires, pour stocker des armes ou pour lancer des roquettes ».

Le mouvement a souligné que « l’ennemi israélien répète ces mensonges pour justifier son ciblage de ces centres, en particulier des hôpitaux, ce qui est une accusation dangereuse qui vise à se soustraire à la responsabilité de son crime et à cibler d’autres hôpitaux ».

Le mouvement a souligné que « l’hôpital avait reçu des menaces publiques d’évacuation de l’occupation, en plus du fait que « les récits contradictoires présentés par l’ennemi révèlent ses mensonges, et que ce qu’il dit dans les médias n’est que pure fabrication et calomnie ».

Le communiqué souligne la présence d’un grand nombre de correspondants de terrain, de témoins oculaires sur le site de l’hôpital et les vidéos filmées au moment du bombardement, outre « le poids de la tête explosive, l’angle de chute de la bombe , et l’étendue des destructions qu’il a laissées derrière lui, tout cela est documenté et confirme que la cible était un bombardement aérien lancé depuis un chasseur israélien dans la bande de Gaza ».

Le mouvement a également souligné que « le désaveu de l’ennemi sur sa responsabilité n’est pas une nouveauté, à l’heure où ces allégations sont toujours répétées pour désavouer l’assassinat de la journaliste Sherine Abu Aqla et le ciblage des enfants du camp de Jabalia lors de la bataille de Wahdat al-Sahat, que l’armée de l’entité a ensuite restitué et a reconnu sa responsabilité après avoir affirmé que les missiles étaient à l’origine ceux de la résistance ».

Le mouvement a appelé les médias à ne pas se laisser entraîner dans les allégations de l’occupation israélienne et dans la falsification des faits.

À son tour, le prêtre de la cathédrale anglicane Saint-Georges d’alQods, le père Don Bender, a écrit il y a 3 jours sur Facebook, dans lequel il parlait du fait que l’hôpital national Baptiste arabe avait été soumis à un bombardement israélien qui a causé de graves dégâts aux deux étages supérieurs et 4 employés ont été blessés.

Il a souligné qu’il s’agit du deuxième bombardement israélien contre l’hôpital, ajoutant que « le mois prochain, nous devions ouvrir un nouveau centre de chimiothérapie en partenariat avec l’hôpital Augusta Victoria au Mont des Oliviers, ce qui est la principale raison de notre visite à l’hôpital la semaine dernière ».

Le ministère de la Santé de Gaza a rapporté que des centaines de martyrs ont été tués dans un bombardement israélien délibéré visant l’hôpital Baptiste du centre de Gaza.

Source: Médias