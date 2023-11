La Résistance islamique en Irak a annoncé ce jeudi soir « qu’elle a frappé une cible vitale de l’entité sioniste sur la côte de la mer Morte ».

La résistance a affirmé que « ces attaques étaient une réponse aux massacres commis par l’entité usurpatrice contre des civils palestiniens, notamment des enfants, des femmes et des personnes âgées ».

La Résistance islamique en Irak a également noté « qu’elle continuerait à frapper les bastions de l’ennemi ».

Hier, la Résistance islamique en Irak a ajouté que « ses moudjahidines ont ciblé la base Al-Tanfde l’occupation américaine en Syrie à l’aide de deux drones », confirmant que « ses cibles avaient été directement touchées ».

De son côté, le secrétaire général du mouvement irakien Al-Nujaba, Cheikh Akram Al-Kaabi, a annoncé hier que » la résistance islamique irakienne a décidé de libérer l’Irak militairement », ajoutant que « l’affaire est tranchée » et « qu’ il n’y a ni arrêt, ni apaisement, ni recul en la matière », soulignant que « ce qui risque de se passer plus tard sera plus grand ».

Plus tôt, le secrétaire général de l’Organisation Badr, Hadi Al-Amiri, avait déclaré : » Il est temps pour les forces de la coalition internationale de quitter l’Irak », ajoutant que « tant que les forces de la coalition internationale seront présentes en Irak, personne ne s’attend à un renforcement des capacités militaires de l’armée irakienne ».

La Résistance islamique irakienne continue de cibler les bases américaines en Irak et en Syrie, parallèlement à la bataille du déluge d’Al-Aqsa et à l’agression israélienne en cours sur la bande de Gaza.

Le Pentagone américain a annoncé il y a quelques jours que les forces américaines avaient subi environ 23 attaques entre le 17 et le 30 octobre dernier.

Source: Médias