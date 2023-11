Le correspondant d’al-Manar au sud du Liban a démenti les informations israéliennes selon lesquelles l’armée d’occupation a bombardé des sites militaires de la Résistance islamique au sud du Liban dans la nuit de mardi à mercredi.

« Les cibles militaires qui ont été bombardées par l’aviation sioniste dans la nuit dernière entre la vallée Kfarkela et la localité al-Khiam sont des sacs de foin appartenant à la ferme d’élevage des vaches d’un agriculteurs de Kfarkela », a-t-il précisé, images à l’appui.

Selon lui, ils ont été visés par deux missiles et brulaient encore dans la matinée.

Dans la journée de ce mercredi 8 novembre, le Hezbollah a déclaré avoir visé deux bases israéliennes frontalières avec le Liban.

Dans la première qui a eu lieu vers 11 :15, selon le communiqué de la Résistance islamique, a été visée une force de fantassins israéliens dans la périphérie de la base Shomera, assurant cause des pertes dans ses rangs.

Cette base est située au nord de la Palestine occupée, en face de la localité sud-libanaise al-Boustan dans le secteur occidental de la frontalière libanaise.

Dans la seconde opération réalisée vers 12:43, c’est le site Bayad Blida qui a a été bombardé avec les armes appropriés

Vers 14 :00, C’est la base Dovev qui été visé. Selon le communiqué, cette opération est une riposte au raid israélien perpétré dimanche contre une ambulance de l’association Scoutisme du Message islamique appartenant au mouvement Amal.

Plus tard, le porte-parole de l’armée d’occupation israélienne a indiqué que 2 soldats israéliens ont été blessés dans un tir d’obus anti tank sur cette base à proximité de la frontière avec le Liban.

Des correspondants au sud du Liban ont rapporté des tirs de la RI contre les positions al-Assi, Berket Richa, Jerdah, et Bayad Blida.

Durant ces dernières heures, les médias ont rendu compte de plusieurs pilonnages israéliens à l’artillerie contre les périphéries des localités libanaises, depuis le secteur oriental, en passant par le central et le secteur occidental, dont : Houla et Yaroun, Blida et Mays al-Jabal dans Ras al-Naqoura et Labbouneh…

Le correspondant d’al-Manar a rendu compte d’obus et de bombes incendiaires israéliens qui ont ciblé les hauteurs de Halta en vue d’y mettre le feu.

L’agence nationale de l’Information (ANI) a pour sa part, rapporté que les drones survolent sans répit les secteurs central et occidental.

Source: Divers