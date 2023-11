Selon le New York Times, les Etats-Unis doutent de la capacité d’Israël à éradiquer le Hamas, l’un des objectifs fixés par le gouvernement israélien, alors que la bataille terrestre lancée le 27 octobre par l’armée israélienne dans la bande de Gaza entame son 14eme jour.

« La campagne israélienne pourrait affecter le mouvement Hamas et sa structure mais elle ne pourra éradiquer son idéologie », rapporte-t-il.

Citant un officier israélien, il indique que les étapes les plus compliquées n’ont pas encore commencé et « plus on s’infiltre plus la bataille sera difficile ».

Le journal assure aussi que des responsables américains insistent que l’armée israélienne ne dispose que d’une durée limitée pour réaliser ses objectifs dans la bande de Gaza en raison de « la montée de la colère parmi les Arabes dans la région ».

Selon le journal, plus la campagne militaire est longue plus les risques de son extension en une guerre régionale de grande envergure sont importants.

« La riposte forte d’Israël aux attaques du Hamas a soulevé un mouvement de solidarité avec la cause palestinienne dans le monde entier même si Israël continue d’enterrer ses morts », alerte le journal.

Source: Médias