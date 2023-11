Les combats se poursuivent dans la bande de Gaza entre les combattants des factions de résistance palestiniennes et l’armée israélienne qui a lancé son offensive terrestre le 27 octobre dernier.

Cette dernière a bombardé à l’artillerie le quartier cheikh Radwan situé au nord de la ville de Gaza, et tente de s’infiltrer dans la ville de Gaza depuis plusieurs axes. A l’aube, elle avait envahi le complexe hospitalier al-Shifa (al-Chifa).

Deux nouvelles factions, le Brigades des Moudjahidines et les Brigades de la résistance nationale ont rejoint les brigades al-Qassam et al-Qods du Hamas et du Jihad islamique dans les opérations de résistance dans la bande de Gaza où le gros lot des combats se déroulent dans le nord-ouest de la ville de Gaza. Ces factions ont revendiqué une quizaine d’attaques ce mercredi, dont des salves de roquettes contre des colonies et des villes israéliennes.

Les Brigades al-Qassam qui mènent les combats ont revendiqué les opérations suivantes :

Le tir d’un obus al-Yassin 105 contre un bulldozer israélien à l’est de Deir al-Balah.

Des tirs de roquettes Rajoum de calibre 114 contre un attroupement de soldats israéliens sur l’axe sud de la ville de Gaza.

Un pilonnage aux roquettes contre la colonie israélienne d’Ashkelon

Des tirs d’obus contre un véhicule de transport des troupes au nord-ouest de Gaza

Des tirs de deux obus tandem contre un char et un véhicule de transport au nord-ouest de Gaza

Des tirs d’obus de mortier contre un attroupement de véhicules infiltrés à l’est de la ville de Deir al-Balah

Des salves de roquettes contre la colonie de Sderot à deux moments pendant l’après-midi.

Le tir de deux obus al-Yassin 105 contre deux chars au nord-ouest de Gaza

Les Brigades al-Qods du Jihad islamique ont pour leur part revendiqué ce mercredi l’interception d’un drone israélien de type Sky Lark ainsi que des tirs d’obus contre des attroupements de soldats israéliens à Tallet al-Madfaaiya au nord de la bande de Gaza.

Pour leur part, les Brigades des Moudjahidines ont assuré avoir visé une force israélienne spéciale retranchée dans le bâtiment du Palais de Justice dans la ville de Gaza avec un obus Sa’ir.

Une quatrième faction, les Brigades de la résistance nationale, branche armée du Front démocratique pour la libération de la Palestine (FDLP) a pour sa part fait état d’une attaque contre des véhicules israéliens infiltrés au nord-ouest de la ville de Gaza au moyen d’obus de mortier. Elle a aussi indiqué avoir tiré des obus de mortier contre le kibboutz Nir Am.

Mardi, les Brigades al-Qassam avaient assuré avoir éliminé 9 soldats israéliens dans deux attaques séparées.

Ce mercredi, l’armée d’occupation israélienne a affirmé que deux officiers ont été tués, indiquant que le premier est un commandant adjoint de peloton du bataillon 9217 de la brigade Néguev et le second est commandant adjoint de peloton du bataillon Shaked de la brigade Givati. Ils ont été abattus lors des combats au nord de la bande de Gaza, tandis que 4 autres ont été blessés grièvement.

Selon le bilan livré par l’armée israélienne, 48 militaires israéliens ont péri dans l’offensive terrestre lancée contre la bande de Gaza à partir du 27 octobre et 369 depuis l’opération Déluge d’al-Aqsa.

Le lundi, le ministre israélien de la Défense, Yoav Galant avait argué que le Hamas a perdu le contrôle à Gaza et que ses combattants fuient vers le sud.

Source: Divers