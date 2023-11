Le responsable américain Josh Paul, qui a démissionné du Département d’État le 18 octobre, a déclaré que la raison de sa démission était qu’il était incapable de donner suite à la fourniture d’armes américaines et à leur utilisation dans le conflit à Gaza, sachant que je savais qu’elles seraient utilisées pour tuer des milliers de civils ».

Paul, qui a travaillé au Bureau des affaires politico-militaires du Département d’État et qui a occupé auparavant le poste de conseiller auprès du coordinateur de la sécurité américaine, a déclaré dans un article d’opinion publié par le New York Times « qu’il ne voyait aucune volonté dans Washington pour réévaluer sa politique à long terme sur la question palestinienne et qui n’a pas conduit à la paix, mais a en réalité miné la stabilité régionale et la sécurité israélienne ».

Il a ajouté : « J’ai démissionné de mon poste parce que je ne crois pas que les armes américaines devraient être fournies si nous savons qu’elles sont susceptibles d’être utilisées dans des attaques humaines et de causer de nombreux dégâts et morts parmi les civils, comme c’est le cas pour de nombreuses armes américaines qui pleuvent actuellement sur la bande de Gaza ».

Paul a demandé : « Comment pouvons-nous, avec toute l’aide militaire apportée à Israël, saper la sécurité israélienne ? expliquant que « les États-Unis fournissent actuellement à Israël pas moins de 3,8 milliards de dollars d’aide militaire annuelle, ce qui représente le montant le plus important qu’ils fournissent à un pays, à l’exception récente de l’Ukraine ».

Il a noté que « les États-Unis d’Amérique fournissent une assistance en matière de sécurité à Israël dans le cadre d’un accord visant à assurer sa sécurité ».

Le responsable américain a estimé que « les garanties aveugles de sécurité américaines envers Israël n’ont pas conduit à la paix. Au lieu de cela, elles ont donné à Israël le feu vert pour s’engager davantage dans des efforts de plus en plus destructeurs, tels que l’expansion des colonies illégales en Cisjordanie, sans aucune conséquence réelle ».

Dans le même temps, » Israël est devenu un leader mondial en matière d’exportation d’armes et possède l’une des armées les plus avancées technologiquement au monde ».

Selon Paul, « tous ces facteurs ont créé le sentiment parmi les décideurs politiques israéliens qu’ils étaient capables de neutraliser indéfiniment la question palestinienne, et cela a été clairement démontré dans les efforts récents, menés par les États-Unis, pour normaliser les relations entre Israël et les pays arabes. »

De même, le journal a souligné : « Avec l’augmentation des morts parmi les civils à Gaza et en Cisjordanie, il est clair que tout type d’accord de normalisation saoudien avec Israël qui n’inclut pas également des progrès fondamentaux dans la solution politique à la question palestinienne sera difficile à atteindre. »

Il a conclu en disant que » l’assistance militaire américaine à Israël ces dernières années a non seulement ignoré le contexte de la politique régionale, mais aussi le cadre sur lequel les États-Unis s’appuient pour prendre en compte les préoccupations en matière de droits de l’homme partout où ils fournissent une telle assistance ».

En vertu de la loi Leahy, » il est interdit aux États-Unis de fournir une assistance en matière de sécurité à toute unité accusée de manière crédible d’avoir commis une violation flagrante des droits de l’homme et, d’un autre côté, les efforts menés par les États-Unis pour soutenir l’Autorité palestinienne par l’intermédiaire de ses forces de sécurité ont abouti à aucun résultat. »

La Chambre des représentants américaine a précédemment approuvé un programme d’aide à » Israël » d’une valeur de 14,3 milliards.

