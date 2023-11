Un responsable du Conseil de sécurité nationale des États-Unis a affirmé que « le conseiller en chef du président américain Joe Biden pour la sécurité énergétique mondiale, Amos Hochstein, a discuté de questions sensibles liées aux frontières nord d' »Israël » et d’autres questions » à Tel Aviv.

Le responsable américain a indiqué que « cette visite s’inscrit dans une suite de la récente visite d’Hockstein à Beyrouth, au cours de laquelle il a clairement indiqué que Washington ne souhaitait pas étendre le conflit à Gaza au Liban ».

Le responsable a souligné que « le conseiller américain concentrera sa visite en « Israël » sur le rétablissement du calme le long de la frontière nord », soulignant que « cela est important pour Washington ».

Dans le même contexte, le site Internet Axios a affirmé l’inquiétude croissante des Américains quant à l’évolution des événements sur la frontière nord de la Palestine occupée avec le Liban vers une guerre régionale », révélant que « Hochstein est arrivé en Israël pour mener des négociations sur la prévention d’une guerre avec le Liban ».

Le site Internet a rapporté que « l’envoyé est arrivé en « Israël » aujourd’hui, lundi, pour s’entretenir avec de hauts responsables israéliens sur la prévention du déclenchement d’une guerre entre Israël et le Liban », selon des responsables américains et israéliens.

Les responsables affirment que « la Maison Blanche craint de plus en plus que l’action militaire israélienne au Liban n’exacerbe les tensions le long de la frontière », avertissant que « cela pourrait conduire à une guerre régionale ».

Citant un haut responsable israélien, le site internet américain a rapporté qu' » Israël souhaite que les États-Unis travaillent diplomatiquement pour faire pression sur le Hezbollah afin qu’il retire sa force Al-Radwan près de la frontière nord avec l’entité occupante.

Le responsable israélien a expliqué que « les colons qui ont été évacués de la zone proche de la frontière nord de la Palestine occupée avec le Liban ne retourneront pas chez eux s’ils pensent qu’il y a une menace de l’autre côté de la frontière ».

De son côté, la Résistance islamique au Liban a annoncé lundi avoir pris pour cible une force d’infanterie israélienne sur la colline de Karantina, près du site de Hadab Yaron, avec des armes appropriées.

Elle a également annoncé que « ses combattants de la résistance ont ciblé la caserne Zibdin dans les fermes libanaises occupées de Chebaa avec des armes appropriées, faisant des victimes, dans le cadre de la poursuite des opérations de résistance et du ciblage des sites et casernes israéliens situés sur et à côté de la frontière ».

