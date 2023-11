Le commandant de la marine du Corps des Gardiens de la révolution islamique en Iran, le général de brigade Ali Reza Tangsiri, a affirmé que « ses forces, au moyen de drones, avaient envoyé un avertissement direct au porte-avions américain Eisenhower qui est entré dans les eaux du Golfe ».

Il a ajouté que « le porte-avions a été informé de la nécessité d’atterrir ses hélicoptères et qu’il s’est conformé aux ordres ».

Le général de brigade Tungsiri a révélé que « le porte-avions américain a été contraint de modifier sa trajectoire lorsqu’il a rencontré les vedettes militaires des Gardiens de la révolution », précisant qu’il s’est dirigé vers le sud du Golfe conformément à nos instructions ».

Il a souligné que « les États-Unis savent bien que les forces iraniennes surveillent les mouvements des forces américaines dans le Golfe et contrôlent la région », notant que « la marine du Corps des Gardiens de la révolution islamique peut facilement cibler le porte-avions américain, grâce à des missiles et de drones ».

Il est à noter que le porte-avions américain Eisenhower a traversé hier le détroit d’Ormuz pour entrer dans les eaux du Golfe.

Ce matin, Téhéran a annoncé, dans le cadre d’une cérémonie, que « le destroyer Dilman avait rejoint la Flotte du Nord et le Quatrième district naval des forces navales de l’armée iranienne », en présence de plusieurs chefs militaires.

Le destroyer Dilman est le cinquième destroyer du projet Moj – classe Jamaran. Ses opérations de conception ont été réalisées sous la supervision de la Force navale stratégique de l’armée iranienne et il a été fabriqué dans le complexe des industries maritimes en Iran.

Le chef d’état-major général des forces armées iraniennes, le général de division Mohammad Bagheri, a affirmé que « ce destroyer et toutes les capacités militaires de son pays dans le nord de l’Iran servent à renforcer la stabilité régionale, à assurer la sécurité des navires commerciaux et à les protéger des terroristes « .

En septembre dernier, Tangsiri avait mis en garde Washington et Paris contre l’entrée de leurs sous-marins nucléaires dans le Golfe. Avant cela, en août dernier, Tungsiri avait affirmé que « la marine des Gardiens de la révolution impose actuellement son contrôle sur les eaux du Golfe, et que les porte-avions et hélicoptères américains respectent désormais nos lois lorsqu’ils traversent le détroit d’Ormuz ».

Source: Médias