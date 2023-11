La ministre indonésienne des Affaires étrangères, Retno Marsudi, s’est interrogé aujourd’hui mardi « si ce que l’occupation israélienne commet dans la bande de Gaza est acceptable du point de vue du droit international », soulignant que « la communauté internationale applique la politique de deux poids, deux mesures ».

Lors de la réunion de l’Assemblée générale des Nations Unies sur la Palestine, Marsudi a déclaré que l’Indonésie poursuivrait en justice « Israël » devant la Cour internationale de Justice.

La ministre indonésien des Affaires étrangères a souligné « qu’il fallait mettre fin à l’occupation israélienne des territoires palestiniens » et a également appelé « la communauté internationale à un traitement juste pour construire la paix et la justice ».

Elle a ajouté : « Nous avons besoin d’un cessez-le-feu permanent, d’une aide humanitaire sans entrave, d’une défense de la justice et de la reprise du processus de paix et du processus politique ».

Marsudi a ajouté que « l’Indonésie ne peut pas rester les bras croisés devant des milliers de femmes et d’enfants innocents tués, et devant des maisons, des écoles et des hôpitaux rasés, transformés en décombres ».

