Les médias israéliens ont rapporté que la rencontre qui a eu lieu mardi entre les familles des détenus israéliens dans la bande de Gaza et les membres du cabinet de guerre israélien a été houleux.

« La rencontre était pénible dans toutes les normes. Elle sera suivie par des réactions qui se reflèteront sur leurs activités dans la rue et les pressions exercées sur les décideurs notamment sur le cabinet élargi », a indiqué la chaine de télévision israélienne Channel 13.

Selon ce média, les familles en sont venues aux mains et aux bousculades entre elles et avec les membres du cabinet, avec des cris et des pleurs.

La chaine de télévision rapporte Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a dit à ces familles : « Pensez-vous que la libération des otages se fera en une seule fois ? Si l’occasion se présente nous n’hésiterons pas. Le Hamas ne veut pas seulement des détenus en échange des otages. Il voudrait réaliser d’autres choses ».

Il a fait part à ces familles que les 110 détenus ont été libérés durant l’opération d’échange pendant la trêve provisoire « grâce à l’opération terrestre qui est le seul moyen de récupérer les autres ».

Et Netanyahu de poursuivre : « Gaza devrait être désarmée et seule l’armée israélienne est capable de le faire et non des forces internationales ».

Cela fait depuis la fin de la trêve que ces familles exigeaient une réunion avec le cabinet. Elles ont mêmes menacé d’intensifier leurs activités et leurs protestations dans les rues où des rassemblements sont organisés à proximité du complexe du ministère israélien de la Défense à Tel Aviv.

Selon Times of Israel, ces familles « veulent être rassurées que la libération des otages restera la priorité du gouvernement après qu’Israël a rappelé ses négociateurs des pourparlers et repris son offensive terrestre à Gaza ».

