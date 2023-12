Les forces armées yéménites ont annoncé, mardi matin, avoir attaqué un pétrolier norvégien se dirigeant vers l’entité sioniste, après que l’équipage du navire eut rejeté tous les appels et avertissements qui lui étaient adressés.

Le porte-parole des forces armées yéménites, le général Yehya Sarii a expliqué que « les forces navales des forces armées yéménites ont mené une opération militaire qualitative contre le pétrolier norvégien le Strinda qui se dirigeait vers l’entité israélienne. Le navire a été visé par un missile naval approprié ».

Il a souligné que l’opération survient « en soutien au peuple palestinien opprimé, qui est actuellement soumis aux massacres, à la destruction et au siège dans la bande de Gaza, et en réponse aux appels de notre grand peuple yéménite et aux peuples libres de notre nation ».

Et d’expliquer : « les forces armées yéménites ont réussi au cours des deux derniers jours à empêcher le passage de plusieurs navires qui ont répondu aux avertissements des forces navales yéménites et n’ont pas pris pour cible le navire norvégien chargé de pétrole, sauf après que son équipage eut rejeté tous les appels d’avertissements ».

M.Sarii a ajouté que « les forces armées yéménites n’hésiteront pas à cibler tout navire qui violerait ce qui a été déclaré dans les déclarations précédentes ».

Et de renchérir: « Les forces armées yéménites affirment qu’elles continueront d’empêcher tous les navires de toutes nationalités se dirigeant vers les ports israéliens de naviguer dans les mers Arabe et Rouge jusqu’à ce qu’ils acheminent la nourriture et les médicaments à nos frères persévérants dans la bande de Gaza. »

Le 3 décembre, les forces armées yéménites ont annoncé avoir pris pour cible deux navires israéliens à Bab al-Mandab, après avoir rejeté les messages d’avertissement des forces navales.

Le samedi 9 décembre 2023, les forces armées yéménites ont également annoncé que « le passage de tous les navires vers l’entité sioniste sera interdit tant que la nourriture et les médicaments restent interdits d’acheminer vers la bande de Gaza.(…) Tout navire se dirigeant vers l’entité ennemie serait une cible légitime pour les forces armées yéménites ».

Les forces armées ont affirmé « qu’elles souhaitaient la poursuite des mouvements commerciaux pour tous les pays et tous les navires, à l’exception de ceux liés à Israël ou de ceux transportant des marchandises vers les ports israéliens ».

Le 19 novembre dernier, les forces armées yéménites ont annoncé la saisie d’un navire israélien lors d’une opération militaire navale en mer Rouge.

Dans ce contexte, le site israélien « Globus », spécialisé dans les affaires économiques, a révélé que le port occupé d’Eilat (de son vrai nom Umm al-Rashrash) avait totalement cessé ses activités en raison des menaces yéménites.