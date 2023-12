L’Associated Press a publié un rapport sur les horribles campagnes d’arrestation menées par l’armée d’occupation contre les Palestiniens dans le nord de Gaza, où des hommes ont été forcés à se déshabiller avant de transférer certains d’entre eux au camp de détention de Chati, où ils ont passé des heures et dans certains cas des jours, exposés à la faim et au froid.

Le rapport indique que l’armée israélienne a arrêté des centaines de Palestiniens dans tout le nord de la bande de Gaza, séparant les familles, selon des militants des droits de l’homme, des proches et des détenus libérés.

Il a déclaré que les Palestiniens détenus dans la ville détruite de Beit Lahia, dans le camp de réfugiés urbain de Jabalia et dans les quartiers de la ville de Gaza avaient été ligotés, les yeux bandés et rassemblés à l’arrière des camions. Certains d’entre eux ont déclaré avoir été emmenés dans un camp dans un endroit inconnu, presque nu, avec peu d’eau.

Ibrahim Labad, un ingénieur informaticien de 30 ans qui a été arrêté à Beit Lahia dans la nuit du 7 décembre avec plus de dix autres membres de sa famille, a déclaré : « Nous avons été traités comme du bétail. Ils ont même écrit des chiffres sur nos mains… Nous avons ressenti la force de leur haine à notre égard ».

Le rapport indique que des photos et des vidéos montrant des hommes palestiniens agenouillés dans la rue, la tête baissée et les mains liées derrière le dos, ont suscité l’indignation après avoir été diffusées sur les réseaux sociaux. Le porte-parole du département d’État américain, Matthew Miller, a déclaré lundi que les États-Unis trouvaient ces images très troublantes et cherchaient à obtenir davantage d’informations.

Pour les Palestiniens, c’est une insulte cinglante. Parmi les personnes arrêtées se trouvaient des garçons âgés d’à peine 12 ans et des hommes âgés de 70 ans, ainsi que des civils qui menaient une vie normale avant la guerre, selon des entretiens avec 15 familles de détenus.

« Mon seul crime est de ne pas avoir assez d’argent pour fuir vers le sud », a déclaré Abu Adnan Al-Kahlot, un chômeur de 45 ans souffrant de diabète et d’hypertension artérielle à Beit Lahia. Il a été arrêté le 8 décembre et relâché quelques heures plus tard lorsque les soldats ont constaté qu’il était très fatigué, qu’il souffrait de nausées et qu’il ne supportait pas un interrogatoire.

Abou Adnan a demandé : » Pensez-vous que les membres du Hamas attendent chez eux que les Israéliens viennent les chercher maintenant ? » Et il a répondu : » Nous sommes restés parce que nous n’avons rien à voir avec le Hamas. »

Selon une estimation de Rami Abdo, fondateur de l’Observatoire euro-méditerranéen des droits de l’homme, basé à Genève, qui a documenté ces arrestations, les forces israéliennes ont arrêté au moins 900 Palestiniens dans le nord de Gaza.

Sur la base des témoignages recueillis, L’Observatoire suppose qu’Israël détient la plupart des détenus de Gaza dans une base militaire israélienne de Zikim, au nord de la bande de Gaza.

Les dizaines de milliers de Palestiniens qui restent encore dans le nord – malgré le danger – sont soit incapables de payer les frais de réinstallation, soit incapables d’abandonner leurs proches handicapés ou sont-ils convaincus que les choses ne sont pas plus sûres dans le sud surpeuplé, qui est également soumis aux bombardements quotidiens.

