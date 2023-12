Des dizaines de milliers de Yéménites ont manifesté ce vendredi dans la capitale yéménite Sanaa avec pour slogan « La coalition de protection des navires ne nous fait pas peur ». En allusion à la coalition que les Etats-Unis ont formée avec certains pays occidentaux pour empêcher les forces yéménites de Sanaa d’entraver le passage par la mer Rouge et Bal al-Mandab des navires israéliens ou se rendant vers les ports israéliens.

Les dirigeants yéménites de Sanaa ont menacé de s’en prendre à ces navires tant qu’Israël impose un embargo à la bande de Gaza, et interdit l’entrée de l’aide humanitaire en quantités suffisantes à la population palestinienne menacé de famine et de pandémies. Le leader de l’organisation Ansarullah Abdel Malek Badreddine al-Houthie a assuré que cette coalition a pour objectif de protéger Israël et non de sécuriser le commerce maritime ou la liberté de navigation.Un haut responsable de ce groupe a indiqué cette semaine que ces attaques s’arrêteraient seulement « si Israël cesse ses crimes et que la nourriture, les médicaments et le carburant parviennent à la population assiégée » de la bande de Gaza.

L’armée yéménite a confisqué un navire commercial appartenant à un homme d’affaires israélien et en a menacé d’autres, obligeant les cargos commerciaux liés à l’entité sioniste d’emprunter un autre trajet certes plus long en contournant la corne africaine.

Selon les médias yéménites, les manifestants ont scandé des slogans saluant la décision prise par les forces armées de soutenir la bande de Gaza.

« Les menaces des Américains ne nous dissuaderont pas »,

« O Arabes et Musulmans, ou est donc le sens de l’honneur ? ou est votre foi ? »,

« Notre message aux faux arabes… nous leur demandons d’ouvrir les portes »,

« Notre message aux faux arabes… cessez de servir de larbins »,

« Mille saluts et mille salutations aux forces maritimes au forces aériennes et au forces terrestres »

« Avec nos âmes et notre sang, nous nous sacrifions pour la Palestine ».

« Promesse à la Palestine. Nous ne plierons pas nous ne nous soumettrons pas ».

Il y a eu aussi une manifestation similaire à Saada, bastion de l’organisation houthie Ansarullah dans le nord du Yémen.

Le porte-parole du Pentagone Pat Ryder a déclaré ce vendredi à la presse que cette coalition compte désormais « plus de 20 nations ». Les rebelles yéménites « attaquent la prospérité et le bien-être économique des nations à travers le monde », a dit Pat Ryder, les qualifiant de « bandits sur l’autoroute internationale qu’est la mer Rouge ».

Source: Médias