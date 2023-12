Le Hezbollah a annoncé le martyre de 4 de ses combattants dans un raid aérien à proximité d’AlBoukamal à l’est de la Syrie, à la frontière avec l’Irak.

L’armée d’occupation israélienne a revendiqué à l’aube de ce samedi une offensive contre la Syrie après la chute de deux missiles tirés depuis son sol sur les territoires occupés où les sirènes d’alarme ont retenti.

Des correspondants de presse sur place ont indiqué que l’attaque a ciblé le bâtiment al-Hajanah et l’hôpital Bader au sud de la ville. Ce qui a causé un certain nombre de martyrs et des blessés.

Les combattants dont la Résistance islamique a annoncé le martyre sont Hassan Akram al-Moussaoui, Abbas Mohamad Ajami, Haydar Mohamad al-Mazaoui et Rakan Ali Seifeddine.

Au début de la soirée de ce samedi, le ministère syrien de la Défense a déclaré que « vers 17 :20 (heure locale) l’ennemi israélien a effectué une offensive aérienne depuis la méditerranée en ciblant un certain nombre de zones au sud de la ville d’Alep et il en a découlé des pertes matérielles ».

Le correspondant de la chaine de télévision d’information libanaise al-Mayadeen a fait état que l’offensive israélienne a fait 3 martyrs et 2 blessés dans les fermes du village al-Zahabiyya dans la province sud d’Alep.

