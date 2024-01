Le Mouvement du Jihad islamique a afffirmé que « les déclarations des dirigeants du gouvernement nazi de l’entité sioniste visant à déplacer le peuple palestinien à Gaza constituent des crimes de guerre continus ».

Le Jihad islamique a déclaré : » Le silence sur ces pratiques sionistes signifie un encouragement implicite pour l’entité à poursuivre son programme criminel qui se fera au détriment de la sécurité nationale arabe », notant « qu’il s’agit là d’un danger certain pour la stabilité des pays de la région ».

Le Jihad islamique a tenu l’administration américaine pour « responsable d’avoir encouragé l’ennemi à mettre en œuvre son programme en inventant le terme déplacement volontaire ».

Il a souligné sa poursuite face à cette guerre d’éradication et de déplacement, ajoutant que « la conscience du peuple palestinien et le courage de la résistance feront échouer ces plans ».

Le ministère palestinien des Affaires étrangères et des expatriés a condamné les déclarations et les positions racistes et incendiaires que les forces d’occupation continuent d’adopter concernant la prolongation de la guerre génocidaire contre le peuple palestinien, l’affamant, l’assoiffant et le déplaçant hors de sa patrie ».

Dans un communiqué, le ministère des Affaires étrangères a fait référence au Premier ministre du gouvernement d’occupation, Benjamin Netanyahu, qui a déclaré « qu’il empêcherait les Palestiniens de retourner dans le nord de Gaza », tandis que le ministre israélien des Finances, Bezalel Smotrich, a affirmé que « la réalisation de la sécurité dans la bande de Gaza passe par la destruction des colonies ».

Il a ajouté que le ministre israélien de la Sécurité nationale, Itamar Ben Gvir, a appelé au déplacement de la population de la bande de Gaza et au retour des colons, dans le cadre d’une campagne officielle israélienne vers davantage d’extrémisme en tuant et en déplaçant notre peuple et s’en vanter devant la communauté internationale.

Source: Médias