La police turque a arrêté 33 personnes soupçonnées d’espionnage pour le compte du Mossad, le service de renseignement israélien, a déclaré mardi le ministre de l’Intérieur Ali Yerlikaya, a rapporté l’agence Reuters.

La police a perquisitionné 57 sites dans huit provinces dans le cadre d’une enquête lancée par le bureau antiterroriste du procureur d’Istanbul et l’agence de renseignement MIT, a-t-il indiqué.

Les suspects sont accusés d’avoir tenté d’identifier, surveiller, agresser et kidnapper des ressortissants étrangers vivant en Turquie, a-t-il dit sur le réseau social X (ex-Twitter), sans préciser les nationalités de ces ressortissants.

Le mois dernier, des responsables turcs ont mis en garde « Israël » contre de « graves conséquences » s’il tentait de traquer les membres du Hamas vivant en dehors des territoires palestiniens, y compris en Turquie. Le président Recep Tayyip Erdogan a prévenu que ce serait une erreur.

Le ministre de l’Intérieur turc a ajouté que les autorités avaient trouvé des devises étrangères, une arme à feu non enregistrée et du matériel numérique lors des raids. Il a partagé des images des opérations qui montrent la police en cours de perquisitions dans des maisons, menottant les suspects et les déplaçant vers des véhicules de police.

L’agence de presse officielle Anadolu a déclaré que les autorités recherchaient 13 autres personnes.

Interrogés sur ces arrestations, le bureau du Premier ministre et le ministère des Affaires étrangères israéliens n’ont pas immédiatement commenté.

La Turquie a sévèrement critiqué Israël pour ses raids meurtriers contre la bande de Gaza au motif de vouloir éradiquer le Hamas. Contrairement à la plupart de ses alliés occidentaux et à certains pays arabes, Ankara ne considère ce mouvement comme une entité terroriste.

