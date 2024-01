Le chef du gouvernement de salut à Sanaa, Abdulaziz bin Habtoor, a condamné l’assassinat du chef adjoint du Bureau politique du Hamas, le commandant Saleh Al-Arouri, lors de l’agression israélienne dans la banlieue-sud de Beyrouth.

Dans une lettre de condoléances qu’il a envoyé aux dirigeants du mouvement Hamas, Bin Habtoor a affirmé « la solidarité des dirigeants, du gouvernement et du peuple yéménites avec la famille du martyr Al-Arouri, le mouvement Hamas en particulier et le peuple palestinien en général dans la perte d’une figure éminente de la résistance palestinienne ».

Bin Habtoor a noté que « ce crime odieux reflète le comportement terroriste de l’entité ennemie sioniste, l’état de défaite qu’elle connaît actuellement et la tentative de dissimuler les lourdes pertes subies par ses forces dans la bande de Gaza par les résistants palestiniens ».

Il a également appelé « les organisations de défense des droits de l’homme à condamner l’approche criminelle de l’entité occupante et à œuvrer par divers moyens pour la poursuivre en justice pour ce crime et d’autres crimes de guerre commis 24 heures sur 24 contre la population de Gaza ».

De son côté, le ministère yéménite des Affaires étrangères à Sanaa a condamné l’assassinat de Cheikh Al-Arouri, soulignant qu’il s’agit « d’une dangereuse escalade sioniste et d’une violation flagrante du droit international et de la souveraineté du Liban ».

Le ministère yéménite des Affaires étrangères a appelé la communauté internationale à « mettre fin à l’orgie sioniste qui a violé toutes les lois internationales ».

Elle a également souligné que « de tels crimes s’inscrivent dans le cadre de la tentative de l’entité sioniste de rechercher la victoire après avoir subi une terrible défaite et qu’ils ne feront qu’accroître la force et la fermeté de la résistance ».

Dans le même contexte, le Bureau politique du mouvement Ansarullah a condamné l’assassinat d’Al-Arouri commis par l’entité d’occupation israélienne, « l’un des dirigeants du jihad et de la résistance palestinienne, qui a joué un rôle de premier plan dans l’héroïque déluge d’Al-Aqsa « .

Le Bureau politique d’Ansarullah a considéré cet assassinat comme » un crime brutal et lâche qui reflète le niveau de faillite, de décadence et de criminalité auquel a atteint l’entité criminelle sioniste ».

Ce crime « représente une violation de toutes les lois internationales et normes humanitaires, et fournit une preuve sanglante supplémentaire du niveau de brutalité et de barbarie israélienne », selon le bureau politique du mouvement.

Ansarullah a souligné que « l’entité sioniste n’aurait pas osé commettre ce crime sans le soutien et l’assistance américains ».

Source: Médias