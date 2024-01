Les médias israéliens ont suivi avec un grand intérêt l’opération spécifique du Hezbollah contre la base aérienne de Meron, la qualifiant de grand succès obtenu sur le terrain soulignant que « la base aérienne de Meron a été attaquée par des missiles Kornet d’une portée allant jusqu’à 10 km ».

Les médias israéliens ont souligné : « L’événement d’aujourd’hui est l’attaque du Hezbollah contre la base aérienne de Meron, une attaque qui a contourné le système de défense aérienne. En revanche, il n’y a pas de réponse israélienne tangible. »

Les médias ennemis ont noté : « La vidéo diffusée par le Hezbollah montre qu’il a dirigé des frappes très précises sur la base aérienne de Meron, et apparemment le Hezbollah a utilisé plusieurs armes, dont des missiles, des drones et des missiles antiblindés, à une distance de plus de 8 km ».

Et de poursuivre : » l’importance de la base aérienne de Meron dans la déclaration du Hezbollah est plus importante que l’opération elle-même, car le parti voulait expliquer le prix énorme qu’il a soutiré de l’armée israélienne ».

Le journal hébreu Yedioth Ahronoth a indiqué que « la vidéo diffusée par le Hezbollah montre que deux des dômes de la base de Meron ont subi des dommages précis ».

Nadav Eyal, écrivain du Yedioth Ahronoth, a déclaré à son tour : « Celui qui a découvert aujourd’hui que le Hezbollah n’est pas dissuadé, je l’envie pour sa réflexion au cours des deux derniers mois. Celui qui déclenche une bataille le 8 octobre n’est pas dissuadé, et ce qui s’est passé aujourd’hui est une continuation de cette approche ».

Les médias sionistes ont considèré que « depuis le début de la guerre, l’un des objectifs du Hezbollah est rendre aveugle les régimes du commandement nord », et que « ses capacités devraient nous inquiéter grandement ».

L’ancien commandant du commandement nord de l’armée israélienne , Asher Ben Lulu , a commenté cette opération en ces termes : « Le Hezbollah a attaqué un site stratégique de premier ordre dans le nord, un événement tout à fait exceptionnel. Les résultats de l’attaque de Meron sont ambigus. Ce n’est pas la voie par laquelle la dissuasion est construite ».

Noam Amir, analyste des affaires militaires sur la chaîne israélienne 14, a déclaré: « Les capacités du Hezbollah devraient nous inquiéter grandement, surtout après l’opération d’hier ».

L’analyste israélien a souligné que « l’armée israélienne dissimule l’ampleur des dégâts qui ont frappé hier le système de renseignement de la base aérienne de Meron ».

Concernant la raison pour laquelle l’armée a caché les dégâts causés à Meron, Amir a souligné que « l’armée israélienne ne voulait fournir à Nasrallah aucune clarification sur les résultats de l’attaque ».

Les médias israéliens ont conclu que le ciblage de Meron par la résistance est d’un « niveau élevé et inquiétant en termes de quantité d’informations dont dispose le Hezbollah sur des endroits très stratégiques ».

Source: Médias