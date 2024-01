Un responsable militaire américain a déclaré à la chaine satellitaire libanaise Al-Mayadeen que les forces américaines ont été subi au moins 120 attaques en Syrie et en Irak depuis le 17 octobre dernier.

La Résistance islamique en Irak a annoncé avoir ciblé la base américaine de Rmelan en Syrie, précisant que le ciblage avait été effectué à l’aide de drones.

Plus tôt dans la journée, la base américaine du champ pétrolier d’Al-Omar, à l’est de Deir ez-Zor, dans l’est de la Syrie, a subi une attaque de missiles.

Une source sur le terrain a expliqué à Al-Mayadeen que le bombardement a été effectué depuis l’intérieur du territoire syrien avec 30 missiles, causant des victimes directes, et est intervenu en réponse à l’attaque américaine qui a visé un camion au passage frontalier d’Al-Qaim-Al-Bukamal, à la frontière avec l’Irak.

Depuis le 17 octobre, la Résistance islamique en Irak continue de cibler les bases américaines en Irak et en Syrie dans le cadre de la poursuite de sa résistance aux forces d’occupation américaines en Irak et dans la région, et en réponse aux massacres perpétrés par l’entité israélienne contre la population de Gaza.

Le ciblage de la Résistance islamique en Irak ne se limite pas aux forces américaines, mais vise également des cibles israéliennes, en annonçant hier qu’elle avait ciblé avec des drones une base appartenant à l’occupation israélienne dans le Golan occupé.

De même, les moudjahidines de la Résistance islamique en Irak ont ciblé, les jours précédents, une cible vitale à Haïfa occupée, en utilisant le missile Al-Arqab, un missile de croisière à longue portée développé.

