Le président de la Douma d’État, Viatcheslav Volodine, a appelé ce samedi à ce que « le président américain Joe Biden soit jugé avant qu’il ne déclenche une guerre mondiale », à la suite de l’agression américano-britannique contre le Yémen.

Volodine a déclaré, via son compte Telegram : « Washington a commis une attaque contre un État souverain, violant le droit international et ignorant la Charte des Nations Unies », ajoutant que « si les États-Unis sont un État de droit, Biden doit être jugé avant qu’il ne déclenche une guerre mondiale dans le but de s’accrocher au pouvoir de toutes ses forces »

Il a estimé que « Biden a besoin d’une petite guerre victorieuse pour détourner l’attention des électeurs des échecs en Ukraine et des problèmes des États-Unis », notant que « pour cette raison, l’administration Biden n’a pas informé le Congrès de l’attaque ».

La position du président de la Douma russe intervient après que les États-Unis d’Amérique et la Grande-Bretagne ont lancé vendredi à l’aube une agression militaire contre la capitale yéménite, Sanaa, ainsi que contre les gouvernorats de Hodeidah, Saada, Dhamar, Taiz et Hajja.

Le porte-parole de la présidence russe, Dmitri Peskov, avait annoncé plus tôt que son pays « condamnait les frappes illégales menées par les États-Unis et la Grande-Bretagne au Yémen », soulignant que « la résolution adoptée au Conseil de sécurité concernant le Yémen n’accorde aucun droit de mener des frappes ».

Source: Médias