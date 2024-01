L’agence américaine « Bloomberg » a rapporté que les compagnies d’assurance « imposent des restrictions dans leurs polices liées aux risques de guerre, afin de ne pas avoir à couvrir les navires liés aux États-Unis, au Royaume-Uni et à Israël qui naviguent sur la mer Rouge ». »

« Certaines recherchent des exceptions pour les navires ayant des liaisons vers Washington et Londres lorsqu’ils délivrent une couverture pour des voyages à travers la région », selon Marcus Baker, responsable mondial du transport maritime et maritime chez Marsh, un leader mondial de l’assurance et de la gestion des risques.

En outre, Baker a souligné que « les compagnies d’assurance ajoutent des clauses stipulant que les navires qui souhaitent traverser la mer Rouge ne sont connectés à aucun des États-Unis, du Royaume-Uni ou d’ Israël », ajoutant que « presque tout le monde passe un ordre comme celui-ci et beaucoup incluent le mot propriété ou intérêt ».

Cela survient alors que les forces armées yéménites continuent de cibler les navires israéliens dans la mer Rouge, ainsi que ceux liés à « Israël » ou se dirigeant vers « Israël’.

Peu après l’agression américano-britannique contre le Yémen, le porte-parole des forces armées yéménites, le général de brigade Yahya Saree, a annoncé que « tous les navires et navires de guerre américains et britanniques participant à l’agression contre le pays sont des cibles hostiles ».

Dans le même temps, Sanaa souligne également son souci de la sécurité de la navigation dans la mer Rouge, en mettant en garde les navires contre le passage par la mer Rouge et la mer d’Oman en direction des ports israéliens. Il avertit également les navires avant de les cibler et les attaque s’ils ne respectent pas les avertissements.

Dans ce contexte, Saree a annoncé plus tôt dans la journée que les forces armées avaient ciblé le navire Zogravia, se dirigeant vers les ports israéliens, avec un certain nombre de missiles navals, réalisant un coup direct. Le ciblage a eu lieu après que l’équipage du navire a rejeté les appels d’avertissement, y compris les messages d’avertissement enflammés.

Hier lundi, le porte-parole des forces armées yéménites a annoncé qu’un navire américain près d’Aden avait été visé par un certain nombre de missiles navals, confirmant que des tirs directs avaient été réalisés.

Source: Médias