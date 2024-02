Un tribunal fédéral de Californie, aux États-Unis, a statué que « les actions militaires israéliennes dans la bande de Gaza constituent raisonnablement un génocide contre les Palestiniens ».

D’un autre côté, le même tribunal a rejeté une affaire visant à mettre fin au soutien militaire américain à « Israël », affirmant que « cette question ne relève pas de sa compétence ».

Le juge du tribunal de district américain Jeffrey White a affirmé « qu’il n’a pas compétence sur cette affaire », notant « qu’il critique vivement l’administration du président Joe Biden ».

Le juge a souligné que « les actions d’Israël pourraient constituer un génocide ».

L’agression israélienne contre la bande de Gaza se poursuit pour le 119ème jour, avec 13 nouveaux massacres contre des familles palestiniennes au cours des dernières 24 heures, selon ce qu’a annoncé le ministère de la Santé de Gaza.

Le ministère a indiqué que le bilan de l’agression s’est élevé à 27.131 martyrs et 66.287 blessés depuis le 7 octobre 2023.

Aujourd’hui, le journal américain New York Times a rapporté que plus de 800 responsables aux États-Unis, au Royaume-Uni et dans l’Union européenne ont publié une lettre publique d’opposition contre le soutien de leurs gouvernements à « Israël » dans sa guerre contre la bande de Gaza.

Source: Médias