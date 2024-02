Le Premier ministre irakien, Mohammad Shiaa Al-Sudani, a affirmé ce lundi que son pays s’efforce de « parvenir au calme » dans la région.

Il a ajouté, lors de sa rencontre avec le secrétaire général du Conseil suprême de sécurité nationale en Iran, Ali Akbar Ahmadian, à Bagdad,dont la visite intervient après les frappes américaines et les tensions résultant de la guerre à Gaza, que « l’Irak a déploie et déploie encore de grands efforts pour maintenir la stabilité et parvenir au calme, d’une manière qui préserve l’intérêt commun des différents peuples de la région ».

Il a souligné que « le gouvernement irakien a prouvé son attachement au principe de bon voisinage et à l’établissement des meilleures relations avec les pays de la région et les pays du monde, mais, en même temps, il ne fait pas preuve de complaisance au détriment de la souveraineté et de la sécurité de l’Irak ».

Au cours de la réunion, Al-Sudani a souligné que « l’Irak rejette toute action unilatérale entreprise par quelque pays que ce soit, d’une manière incompatible avec les principes internationaux fondés sur le respect mutuel de la souveraineté ».

Pour sa part, Ahmadian a souligné « l’engagement de son pays envers la sécurité et la stabilité de l’Irak, et sa volonté de continuer à coopérer conformément à l’accord de sécurité conjoint entre l’Irak et l’Iran, de manière à préserver la sécurité des deux pays voisins ».

Ahmadian a également discuté, avec le conseiller irakien à la sécurité nationale Qasim Al-Araji, de la situation politique et sécuritaire dans la région, ainsi que du renforcement des relations entre l’Irak et l’Iran, selon un communiqué officiel.

Source: Médias