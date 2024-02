Dans un discours prononcé à l’occasion de l’anniversaire du martyre d’Hussein Badreddin al-Houthi, le leader du mouvement de résistance yéménite Ansarullah, a déclaré : « Le martyr du Coran a été pris pour cible lors de la première guerre contre le Yémen, sous la supervision et à l’instigation des États-Unis, suite à quoi des guerres successives ont eu lieu contre le Yémen. »

Hussein Badreddin al-Houthi, frère de l’actuel chef d’Ansarullah, a été assassiné en 2004 sur l’ordre des États-Unis.

« Cet assassinat a été effectué dans le cadre d’une opération de trois mois menée par le gouvernement tyrannique de l’époque (d’Ali Abdallah Saleh) dans le but de satisfaire les attentes des États-Unis », a-t-il ajouté.

Hussein Badreddin al-Houthi, a-t-il souligné, incitait l’Oumma musulmane à contrer les attaques des États-Unis, d’Israël et de l’Occident.

Évoquant les efforts du martyr pour imposer un embargo sur les produits américains et israéliens, Abdel Malek al-Houthi a déclaré : « Les Américains tentent de dominer et de contrôler le discours religieux et diverses activités culturelles en dominant les pensées humaines. »

Et de poursuivre : « la première guerre contre le Yémen était une agression criminelle, cruelle et oppressive », mais qu’à cette époque la plupart des pays avaient consenti à se rendre aux États-Unis ou à s’aligner sur leurs politiques.

De même, ajoute-t-il, « les attaques israéliennes contre la nation palestinienne étaient plus fréquentes à l’époque alors que les pays arabes se contentaient de faire des propositions de paix ».

« Les approches et les politiques adoptées par certains gouvernements et régimes préparent le terrain à la domination des USA », a-t-il dénoncé.

Sur les plans sécuritaire et politique, fait-il remarquer, les Américains ont imposé leur domination par le biais du terrorisme takfiriste, la propagation de toutes sortes de crimes et séditions qui ont conduit à l’instabilité dans la région.

Les États-Unis, explique-t-il, avaient transformé les services de sécurité au Yémen en un outil de répression pour mener à bien leurs projets qui ont fini par échouer face à la pensée de la Résistance.

Plus loin dans son discours, le leader d’Ansarullah a déclaré que « le 11 septembre était un produit sioniste servant de prétexte pour dominer directement les musulmans, détruire leur identité et occuper leurs pays ».

Le « trio maléfique » composé des États-Unis, du Royaume-Uni et d’Israël ne peut briser la volonté des Yéménites de continuer à soutenir Gaza, a affirmé le leader d’Ansarullah, ajoutant que « malgré une guerre qui a duré neuf ans et qui n’est pas encore terminée, le peuple yéménite est prêt au sacrifice et reste confiant dans la victoire ».

Soulignant que le Yémen est un pays libre qui fait face à l’hégémonie américaine, le chef d’Ansarullah a ajouté que « les Américains et Britanniques n’auraient pas eu à se livrer à des agressions contre le Yémen, si les Yéménites avaient cédaient à la connivence et la trahison ».

Le leader Houthi a déclaré : « Peu importe ce que fait ce trio maléfique, cela n’affectera pas notre position et ne brisera pas la volonté de notre peuple », ajoutant : « Les Américains tentent de camoufler leurs navires en y apposant les drapeaux d’un autre pays et en fuyant comme le font les Israéliens. »

Le chef du mouvement de résistance yéménite Ansarullah a également souligné que l’Occident doit arrêter la guerre contre Gaza et permettre l’acheminement des médicaments et de la nourriture; « sinon, il y aura une escalade ».

Il a réitéré que le peuple yéménite poursuivra toutes ses activités dans le cadre de son droit à se défendre et de sa position d’appui aux Palestiniens dans la bande de Gaza.

Source: Rédaction du site