Le journal israélien Maariv a montré à Tami Elashvili, l’innovateur de la méthodologie d’analyse des personnes à travers les traits du visage, deux photos du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu pour analyser les traits de son visage.

La première a été prise quelques jours avant le début de la guerre à Gaza et la seconde quatre mois après le début de la guerre.

Elashvili a noté que sur les premières photos, Netanyahu apparaissait « moins pessimiste, avec des sourcils épais qui indiquent la confiance en soi et le charisme », tandis que sur la deuxième photo, il est noté que « ses sourcils sont si fins qu’ils sont pratiquement inexistants. Ce qui illustre des traces de choc sévère. »

Il a ajouté : « Les yeux sont levés vers le haut et la partie inférieure est blanche, ce qui indique une exposition à un stress extrême. Les côtés des lèvres indiquent un pessimisme plus fondamental qu’avant la guerre. Les yeux s’affaissent et se rétrécissent. Émotionnellement, il est brisé. Le menton large et carré qui caractérisait les personnes occupant des postes administratifs clés avant la guerre s’est rétrécit ».

Alashvili a souligné qu’« avant la guerre, les cheveux cachaient le front, tandis qu’après la guerre, le front est devenu plus exposé, ce qui indique une moindre dissimulation ». Il poursuit : « Après la guerre, il est devenu très maigre, donc son visage est devenu plus anguleux. »

Elashvili a estimé que « des sourcils en désordre indiquent qu’il est mentalement et émotionnellement distrait », car il avait l’air propre avant la guerre, alors qu’aujourd’hui ce n’est plus le cas.

