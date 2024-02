Le Hamas a mis en garde contre « la fermeture de l’hôpital Kamal Adwan qui entrainera la situation sanitaire et humanitaire de la population du nord de la bande de Gaza dans une déterioration catastrophique ».

Le Hamas a appelé toutes les parties concernées et les agences des Nations Unies à prendre des mesures urgentes pour livrer des aides d’urgence au nord de la bande de Gaza assiégée ».

Il a également souligné que « notre peuple dans le nord de la bande de Gaza subi une famine systématique de la part d’un ennemi criminel, qui ne respecte aucune norme humanitaire ni aucun contrôle moral dans sa guerre génocidaire contre notre peuple ».

Le mouvement a noté que « la communauté internationale et les Nations Unies doivent assumer leurs responsabilités en prenant les mesures nécessaires pour mettre fin au génocide contre les Palestiniens à Gaza ».

Pour sa part, le directeur de l’hôpital Kamal Adwan, dans le nord de Gaza, a indiqué que « l’hôpital était hors service à partir d’aujourd’hui mercredi, en raison d’une panne de carburant ».

Le directeur de l’hôpital a affirmé que « la cessation des activités de l’hôpital priverait des milliers de personnes de leur droit à obtenir des services médicaux », soulignant que « de nombreux patients étaient décédés à cause du manque de médicaments, de nourriture et de carburant ».

Il a également souligné que « 4 enfants sont morts à l’hôpital ces derniers jours à cause de malnutrition et de déshydratation ».

Les enfants de Gaza meurent de malnutrition

Le porte-parole du ministère palestinien de la Santé à Gaza, Ashraf Al-Qudra, a affirmé que « des décès de nourrissons dus à la déshydratation et à la malnutrition ont été enregistrés dans le nord de la bande de Gaza, dont deux cas à l’hôpital Kamal Adwan ».

Al-Qudra a appelé « les institutions internationales à mener une enquête médicale approfondie dans les refuges afin de surveiller et de traiter ceux qui souffrent de déshydratation et de malnutrition, et d’éviter une catastrophe humanitaire », soulignant que « cela coûterait la vie à des milliers d’enfants et de femmes enceintes dans la bande de Gaza ».

Il a également noté que « les institutions internationales ont des responsabilités morales et executives afin de protéger les enfants et les femmes et de fournir tous les moyens de survie face à la famine qui frappe Gaza », appelant « la communauté internationale à mettre fin aux crimes de génocide commis par l’occupation à Gaza ».

Cela arrive à un moment où l’occupation israélienne continue de commettre des massacres dans la bande de Gaza, alors que le ministère de la Santé de Gaza a annoncé aujourd’hui mercredi que le bilan des morts dues à l’agression de l’occupation israélienne contre la bande de Gaza s’est élevé à 29 954 martyrs et 70 325 blessés, au 145ème jour de l’agression en cours contre la bande de Gaza.

Source: Médias