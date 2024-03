Aujourd’hui jeudi, le leader du mouvement Ansarullah au Yémen, sayyed Abdel-Malik Badr al-Din al-Houthi, a promis aux ennemis que « les surprises commenceront bientôt », soulignant que « les Yéménites continueront d’empêcher les navires se dirigeant vers l’entité occupante à travers Bab al-Mandab jusqu’à ce que l’agression contre Gaza cesse et que le siège soit levé ».

Il a précisé lors de son discours hebdomadaire que « les opérations yéménites ont jusqu’à présent ciblé 54 navires », ajoutant qu’il est « très rare qu’un navire lié à l’entité ennemie israélienne traverse Bab al-Mandab ».

Sayyed Al-Houthi a révélé que « les forces yéménites ont tiré environ 384 missiles et drones sur des navires se dirigeant vers l’entité israélienne en mer Rouge », soulignant que « les États-Unis d’Amérique ont eux-mêmes militarisé la mer Rouge et donc sont responsables d’avoir affecter la navigation internationale ».

Et de poursuivir: « Nous ne devrions jamais être déçus, car les opérations des forces yéménites sont efficaces, sérieuses et continues, et les mouvements de notre peuple reflètent une véritable loyauté », ajoutant que « les Américains ont fourni un soutien considérable à l’ennemi israélien dans la guerre de génocide, et c’est ce qui empêche de parvenir à un cessez-le-feu malgré la demande internationale généralisée ».

Il a rappelé que « ce qui garantit la sécurité de la navigation de tout pays sans être pris pour cible par nous, c’est de ne pas se rendre vers l’entité occupante et de ne pas participer à l’agression ».

Al-Houthi a expliqué : « Les combattants de la résistance dans la bande de Gaza se battent vaillamment, efficacement et affrontent l’ennemi israélien et lui infligent des pertes, malgré environ 5 mois d’agression sans compter le siège ».

Et d’ajouter : « Il n’y a pas de survie pour les sionistes en occupant la Palestine, et la conséquence inévitable qu’ils récolteront, peu importe combien ils tuent, commettent des crimes et détruisent, est l’extinction, la défaite, l’échec et la déception », notant que » le conflit se poursuit et son titre principal est la mosquée Al-Aqsa, et son véritable résultat sera la déception des ennemis et leur inévitable défaite ».

Il a indiqué « qu’il n’y a de salut pour cette oumma qu’en traitant la question palestinienne de manière responsable, peu importe à quel point ils fuient cette responsabilité et quelles que soient leurs justifications », ajoutant que « les Arabes ne peuvent pas se défaire de leur responsabilité, car cela aurait de graves conséquences pour eux ».

Il a noté que « la démolition de la mosquée Al-Aqsa et son remplacement par le prétendu temple restent un objectif majeur pour les Israéliens, tout comme leur objectif d’occuper de nombreuses régions arabes ».

Dans le même contexte, Al-Houthi a estimé que « les Juifs ont transformé leurs ambitions en croyance religieuse et en vision gépolitique, et ils ont agi selon un programme d’action sur une longue période pour atteindre cet objectif ».

Il a déclaré : « Les Arabes traitent chaque étape de l’escalade individuellement, comme s’il s’agissait d’une urgence sans racines, et leur intérêt prend fin quand cette question prendra fin ».

Il a ajouté que « quiconque tente de préparer le terrain pour les sionistes dans toutes les régions du monde arabe et islamique doit entendre la vision d’un génocide et de profanations de masse », appelant « les Arabes à ne pas croire qu’il n’y a pas de problème avec les sionistes qui occupent leur territoire ».

Il a également indiqué « qu’il y a ceux en Occident qui se vantent d’être sionistes et qui ont une vision très hostile à l’égard de notre oumma et de nos peuples », ajoutant que « malheureusement, il y a une négligence généralisée et un état de léthargie parmi les Arabes concernant les complots qui se trament contre eux ».

En outre, Al-Houthi a affirmé que « la oumma islamique, en particulier dans notre patrie arabe, est visée à tous les niveaux et est vulnérable aux complots de sédition et aux conflits internes ».

Il a ajouté que « tous les habitants de Gaza vivent une véritable tragédie et ce qui se passe dans le nord de la bande de Gaza dépasse le niveau d’une catastrophe ».

« La plupart des enfants de Gaza souffrent de la faim et de la maladie, et l’occupation continue sa guerre de famine, empêchant la nourriture et renforçant le siège », a-t-il martelé.

Il a rappelé que « l’occupation a commis 2 735 massacres au cours de la guerre génocidaire visant les civils à Gaza, y compris le dernier massacre de la rue Al-Rashid ».

Concernant le front Libanais soutenant la résistance dans la bande de Gaza, Al-Houthi a déclaré : « Le front du Liban Sud a prouvé son efficacité et son impact à travers les opérations du Hezbollah, qui ont remporté de nombreuses victoires contre l’ennemi israélien ».

Les Américains et les Britanniques sont impliqués dans l’agression contre le Yémen

Concernant l’agression américano-britannique contre le Yémen, Al-Houthi a affirmé que « les États-Unis d’Amérique ne respectent pas les peuples et les nations et persistent à soutenir l’agression contre Gaza, et par conséquent, ils intensifient leur agression contre nous ».

Il a ajouté que « les Américains sont impliqués et les Britanniques tout autant, qui ont subi des revers douloureux de la part des forces yéménites », expliquant que « les attaques américaines et britanniques n’ont en aucune façon affecté les capacités militaires, au contraire, le chemin de l’escalade et le développement se poursuivent. »

Il a également souligné que « les attaques américaines et britanniques ne briseront pas la volonté et le moral du peuple yéménite et n’affecteront pas sa loyauté envers la cause fondamentale, à savoir la Palestine », ajoutant que « les Américains admettent désormais leur échec à atteindre les objectifs de leur agression contre le Yémen et ils sont étonnés de notre force ».

Il a ajouté que « les ennemis du Yémen ne nous n’affecteront point, ni nos capacités, ni notre moral, ni notre présence populaire dans la rue », ajoutant que « les ennemis, sans le savoir, contribuent au développement de nos capacités militaires ». »

Le mouvement populaire fait partie de la bataille

Concernant le mouvement populaire yéménite exigeant la fin de l’agression israélienne contre la bande de Gaza, Al-Houthi a déclaré que « le mouvement doit se poursuivre sur les places qui font partie de la bataille ».

Il a noté « qu’il doit y avoir un mouvement, des activités, des événements, des positions globales face aux positions honteuses de certains pays islamiques ».

Al-Houthi s’est également adressé aux Yéménites en disant : « Votre participation massive en solidarité avec la Palestine est une bénédiction en échange de l’impossibilité de tels mouvements populaires dans d’autres capitales arabes ».

Dans son discours de clôture adressé aux Palestiniens, Al-Houthi a conclu : »Vous n’êtes pas seuls, et notre peuple traduira efficacement cela demain, et nous sommes avec vous jusqu’à la victoire, et nous ne nous lasserons point ».

Source: Médias