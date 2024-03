Le président de la République algérienne, Abdelmadjid Tebboune, a reçu aujourd’hui dimanche le président de la République islamique d’Iran, Ibrahim Raïssi, au siège de la présidence algérienne.

Au cours de la réunion, Tebboune et Raïssi ont discuté des circonstances exceptionnelles au niveau régional, notamment de l’agression israélienne contre la bande de Gaza, de ses conséquences humanitaires et de ses répercussions sur la sécurité et la paix au Moyen-Orient. Il a également été convenu d’intensifier la coordination et la concertation sur la question palestinienne.

Les deux parties ont également abordé les relations bilatérales entre leurs pays, passant en revue les développements les plus importants dans la région africaine du Sahel et la question du Sahara occidental, outre la signature d’accords de coopération et de mémorandums d’accord dans de nombreux domaines économiques, culturels et technologiques.

Relations historiques

En marge du sommet, le président algérien a affirmé que « son pays et l’Iran entretiennent des relations historiques fondées sur des liens de fraternité et un souci de coopération étroite entre les deux pays », notant que des « efforts conjoints sont déployés pour renforcer ces relations ».

Tebboune a affirmé que « sa rencontre d’aujourd’hui avec Raïssi constitue une étape importante », notant que « des travaux sont en cours pour faire progresser la coopération jusqu’à un niveau qui reflète une gestion politique commune ».

Tebboune a également apprécié les positions de la République islamique iranienne consistant à « aider le peuple palestinien opprimé et à dénoncer les pratiques criminelles en cours de l’entité sioniste à Gaza à la lumière du silence international morbide ».

Il a également apprécié « les décisions de la Cour internationale de Justice après le procès intenté par l’Afrique du Sud », notant « qu’il a chargé la mission algérienne auprès du Conseil de sécurité d’assurer le suivi des procédures judiciaires ».

Dans ce contexte, le président algérien a salué la position iranienne en faveur de l’adhésion de l’Algérie au Conseil de sécurité de l’ONU, soulignant que l’Algérie « ne cessera de soutenir les causes justes dans le monde ».

Tebboune a exprimé sa satisfaction du consensus dans les points de vue avec l’Iran afin de maintenir la paix et la sécurité internationales, et a remercié la présence de l’Iran au Forum des pays exportateurs de gaz, qui « a été un succès grâce aux efforts et au soutien d’amis comme Téhéran ».

Élargir les relations et les situations communes

Le président iranien a affirmé à son tour que son pays « entretient des relations historiques profondes avec l’Algérie », remerciant son homologue algérien pour le succès du sommet des pays exportateurs de gaz, qui a été « un sommet excellent et très réussi ».

Raïssi a souligné que « les négociations entre les deux pays sont d’une grande importance car nos positions politiques sont partagées », notant que « les discussions ont porté sur l’expansion des relations économiques, outre les relations politiques ».

Il a ajouté : « Il y a un grand potentiel en Iran et en Algérie, et les deux pays ont fait de grands progrès qui peuvent être concrétisés sur le terrain et exploiter toutes les opportunités et capacités ».

Concernant ce qui se passe dans la bande de Gaza, Raïssi a souligné que » l’Iran et l’Algérie affirment que c’est un devoir de défendre le peuple palestinien qui est soumis à un génocide systématique ».

Il a poursuivi : « L’occupation israélienne insiste sur le génocide et la destruction systématique des maisons et des terres agricoles », tajoutant « qu’ il est très regrettable de voir le soutien américain à l’entité occupante financièrement, militairement et dans les médias « .

Raïssi a indiqué : « Les crimes commis dans les territoires palestiniens sont entachés par la main des États-Unis d’Amérique », notant que « toutes les organisations de défense des droits de l’homme sont des échecs et ne peuvent prendre aucune mesure ».

Il a déclaré : » Il est également très regrettable que certains pays entretiennent encore des relations avec l’entité sioniste », ajoutant que « la perte sera finalement pour l’entité et pour tous les pays qui la soutiennent ».

Dans ce contexte, Raïssi a apprécié « les positions de l’Algérie dans la défense du peuple palestinien opprimé », soulignant que « la Cour internationale doit condamner l’oppression contre le peuple palestinien et réussir à arrêter la guerre et mettre fin au massacre ».

Il a indiqué que « ceux qui commettent ces massacres et l’administration américaine doivent être tenus pour responsables ».

Il a noté : » Notre politique étrangère est de défendre les peuples opprimés, et nous ne cesserons de défendre le peuple palestinien et ses droits à tout moment ».

Raisi a souligné que la seule solution est que « tous les Palestiniens, musulmans, juifs et chrétiens, puissent voter pour décider de leur sort ».

Il est à noter que le président iranien effectue une visite d’État en Algérie, la première visite d’un président iranien en Algérie depuis 14 ans. Hier samedi, il a participé au septième sommet des chefs de gouvernement du Forum des pays exportateurs de gaz, qui s’est tenu dans la capitale du pays.

Source: Médias