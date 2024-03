Aujourd’hui samedi, un groupe de villes et de capitales du monde entier ont été témoins de manifestations massives dénonçant l’agression israélienne en cours contre la bande de Gaza et exigeant un cessez-le-feu et la fin de la guerre génocidaire menée par « Israël » contre la bande de Gaza.

Les plus grandes manifestations ont eu lieu à Londres, où environ 450 000 personnes sont sorties de Hyde Park vers l’ambassade américaine, exigeant un cessez-le-feu et la fin du génocide contre les Palestiniens à Gaza, lors de la cinquième manifestation pro-palestinienne à laquelle Londres a été témoin cette année.

Les manifestants ont brandi des drapeaux et des banderoles palestiniennes pour dénoncer l’agression et ont exigé la fin de la complicité politique, militaire et financière du Royaume-Uni.

À son tour, la ville de Manchester a été témoin d’une manifestation massive en soutien à Gaza et pour exiger la fin de l’agression qui dure depuis cinq mois contre cette ville.

Dans la capitale française, Paris, des dizaines de milliers de personnes ont manifesté, brandissant des banderoles sur lesquelles on pouvait lire : Aidez Gaza, Arrêtez le génocide, Israël est l’apartheid, boycottez et Libérez la Palestine.

La manifestation a eu lieu à l’invitation de la coalition Urgence Palestine et avec le soutien du parti de gauche France fière, dont le leader Jean Le Mélenchon a participé à la manifestation, en plus de la tête de liste du parti aux élections européennes , Manon Aubry et la militante franco-palestinienne Rima Hassan.

La Suède a été témoin de manifestations massives de soutien à Gaza dans plusieurs villes, dont Boras, Kristianstad et Göteborg.

À Jakarta, la capitale de l’Indonésie, des milliers de personnes ont manifesté contre les massacres en cours dans la bande de Gaza.

Des manifestations similaires ont été organisées dans les villes de Hanovre et Sarrebruck en Allemagne, dans la capitale Berlin, à Copenhague et Aarhus au Danemark, à Milan et Marostica en Italie, dans la ville néo-zélandaise d’Auckland, dans la capitale sud-coréenne Séoul, à Sarajevo, en Bosnie-Herzégovine et à Tunis, en soutien au peuple palestinien de Gaza, et pour exiger la fin des tirs et l’entrée de l’aide humanitaire dans la bande de Gaza.

Au Canada, une manifestation a eu lieu dans la ville d’Ottawa pour soutenir la bande de Gaza et dénoncer les crimes continus de l’occupation israélienne contre le peuple palestinien. Les manifestants ont brandi des banderoles anti-occupation et scandé pour la liberté de la Palestine et la fin à l’agression.

Les participants aux grandes manifestations qui ont eu lieu dans les rues de ces villes et capitales ont brandi des drapeaux et des banderoles palestiniennes dénonçant les crimes commis par l’occupation israélienne.

Les participants ont appelé à la fin des deux poids, deux mesures et à la nécessité de faire pression sur l’occupation pour cesser ses massacres contre le peuple palestinien, en particulier contre les enfants, et ont condamné le génocide dans la bande de Gaza.

Source: Médias