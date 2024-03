Pas de répit dans les agressions israéliennes contre le sud-Liban. Un drone israélien a visé, ce mercredi, une voiture avec un missile, près de l’entrée du camp de réfugiés palestiniens Rachidieh, à l’entrée sud de la ville de Tyr, au sud du Liban.

L’Agence nationale de presse a rapporté qu’un Palestinien qui se trouvait dans la voiture ciblée par le drone est tombé en martyre, ainsi qu’un citoyen syrien qui se trouvait à moto au moment du raid israélien.

Le Mouvement de la Résistance islamique, le Hamas, et sa branche militaire, les Brigades martyres Ezzeddine Al-Qassam, ont annoncé le martyr du résistant Hadi Mostafa du camp de Rachidieh.

Rappelons que les forces d’occupation israéliennes poursuivent leurs agressions contre le Liban depuis le 8 octobre 2023, en bombardant les périphéries des villages, des maisons ainsi que des voitures civiles.

De son côté, la Résistance islamique au Liban, branche armée du Hezbollah, a intensifié ses opérations contre les sites et les bases israéliens ainsi que les colonies frontalières avec le sud-Liban, en soutien au peuple palestinien et à sa résistance dans la bande de Gaza et en riposte aux agressions israéliennes contre le Liban.