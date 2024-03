Au 160ème jour de la guerre israélienne contre Gaza et le Liban, le quotidien Yediot Aharonot a fait état d’une crise de confiance au sein de l’armée israélienne.

Le quotidien israélien a regretté « qu’au moment où les détenus israéliens sont toujours capturés à Gaza et les dizaines de milliers d’habitants du sud et du nord (frontalier avec le Liban) ne sachant pas quand ils cesseront d’être des réfugiés dans leur pays, l’armée israélienne est plongée dans des problèmes internes ». Il a fait état « d’une grave crise de confiance opposant les cadres de l’armée aux différents échelons militaires ».

S’agissant du front libanais qui s’est ouvert le lendemain de l’opération Déluge d’Al-Aqsa en soutien à Gaza, le quotidien Maariv a rapporté que « les colonies de Kiryat Chmona et Chlomi frontalières avec le sud-Liban ont subi les plus gros dommages au niveau de l’activité commerciale, avec des dépenses ayant chuté de plus de 70 % entre le 25 février et le 2 mars ».

Dans ce contexte, le maire de Kiryat Chmona a révélé que « 25 % des habitants déplacés de Kiryat Chmona n’y reviendront plus, et certains s’attendent à ce que même 40 % n’y reviennent pas, après la fin de la guerre. Les gens ont loué des appartements dans toutes les régions et y ont déménagé ».

Et de renchérir: « Nous n’avons pas réussi à amener nos ennemis dans une situation où ils comprennent qu’ils ne devraient pas nous déranger. Nous n’avons pas réussi à agir et à rétablir la dissuasion ».

Baisse de la confiance dans l’immunité du front intérieur face au Hezbollah

Parallèlement, une enquête menée par l’Institut israélien d’études sur la sécurité nationale a révélé une baisse de l’opinion publique quant à l’immunité du front intérieur face à une attaque en provenance du Hezbollah. 47 % des Israéliens croyaient à cette immunité au début de la guerre contre seulement 27,5 % aujourd’hui.

Selon l’institut, les résultats de l’enquête menée en mars ont été influencés par la guerre en cours sur le front nord avec le Liban, qui a donné lieu à une série de spéculations sur le coût élevé que paiera le front intérieur israélien.

Tirs du Hezbollah contre la caserne Keila

Par ailleurs sur le terrain, la Résistance islamique, branche armée du Hezbollah, a poursuivi ces opérations contre les cibles de l’occupation à la frontière avec le Liban. La Résistance a diffusé, le vendredi 14 mars, sur sa chaine Telegram une vidéo d’une centaine de tirs de missiles contre la caserne Keila, qui abrite le QG du commandement israélien dans le Golan syrien occupé.