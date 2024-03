Le chef du Hamas palestinien, Ismaïl Haniyeh, dont le mouvement est engagé dans une guerre contre Israël depuis octobre, est en visite à Téhéran, ont rapporté des médias d’Etat.

« Ismaïl Haniyeh rencontrera mardi le ministre des Affaires étrangères Hossein Amir-Abdollahian » et d’autres responsables iraniens, a annoncé l’agence de presse gouvernementale IRNA.

La visite de M. Haniyeh, basé au Qatar, intervient au lendemain de l’adoption par le Conseil de sécurité de l’ONU d’une première résolution exigeant un cessez-le-feu à Gaza.

« La détermination du peuple palestinien a laissé l’occupation isolée et les USA ont été incapables d’imposer leur volonté sur la communauté internationale », a-t-il déclaré lors d’un point de presse en compagnie de son homologue iranien.

L’Iran a salué cette résolution comme « une étape positive mais insuffisante », appelant à « des mesures efficaces » pour « permettre la cessation complète et permanente des attaques israéliennes ».

La dernière visite de M. Haniyeh à Téhéran remonte à début novembre, lorsqu’il a rencontré le guide suprême iranien, l’ayatollah Ali Khamenei. Ce dernier avait salué l’opération du 7 octobre du Hamas comme un « succès » mais nié toute implication directe. Il a appelé tous les Etats islamiques et les instances internationales à agir pour offrir le soutien total et opérationnel au peuple palestinien.

La guerre entre « Israël » et le Hamas a éclaté le 7 octobre après une attaque de commandos du mouvement de résistance infiltrés à Gaza dans l’enveloppe de Gaza, au cours de laquelle 1.160 israéliens, des militaires et des colons sont morts. Cette opération baptisée Déluge d’al-Aqsa avait pour but de prendre des captifs et de les échanger contre les milliers de Palestiniens détenus dans les prisons israéliennes.

D’après l’entité sioniste, environ 250 personnes ont été enlevées et 130 d’entre elles sont toujours otages à Gaza, dont 33 seraient mortes.

Israël a juré de « détruire » le Hamas et lancé une guerre sans merci contre la bande de Gaza au cours de laquelle il a tué en 5 mois 32.333 Palestiniens, majoritairement des civils, selon le ministère de la santé de Gaza. Sans compter les plus de 7.000 encore enterrés sous les décombres de leurs maisons, les plus de 274.000 blessés, les plus de deux millions de déplacés et les destructions causées dans les bâtiments résidentiels, les rue et les autoroutes, les infrastructures…

