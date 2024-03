Le chef du mouvement Ansarullah au Yémen, sayyed Abdul Malik Badr al-Din al-Houthi, a prononcé aujourd’hui jeudi un discours télévisé dans le cadre de la préparation des marches de solidarité avec le peuple palestinien et la résistance palestinienne demain, vendredi.

Dans son discours, Sayyed Abdul-Malik Al-Houthi a évoqué les derniers développements de la guerre d’extermination menée par le gouvernement d’occupation et les États-Unis d’Amérique contre la bande de Gaza et sa population.

Il a souligné que l’occupation « commet différents types de génocide à Gaza, de sang-froid. La tragédie s’aggrave et les crimes deviennent plus brutaux. Ce qui se passe à Gaza est une honte pour l’humanité et un avertissement pour chacun de la menace sioniste et du colonialisme barbare américain ».

S’adressant aux sionistes, il a déclaré : « Ne vous réjouissez pas des crimes, car ils vous mèneront plus rapidement sur le chemin de la disparition inévitable et vous emporteront loin de la terre de Palestine », notant « la fin de l’ère de l’hégemonie, de la colonisation et de l’asservissement des peuples via l’extermination ».

S’adressant à l’administration américaine, sayyed Al-Houthi a averti : « Si vous allez trop loin, les conséquences seront plus grandes et plus dangereuses, et l’armée de votre protégé, Israël, s’expose à un scandale historique » ajoutant « vous ne récolterez que de la déception et de la défaite de la part Grande-Bretagne ».

Et de poursuivre: « les États-Unis d’Amérique et Israël coordonnent sur le terrain afin de tuer les déplacés pendant qu’ils vont obtenir de l’aide, ce qui reflète la brutalité américaine à Gaza , qui a provoqué un réveil dans la conscience du peuple de la bande de Gaza « .

Concernant les violations continues de l’occupation israélienne dans la bande de Gaza, sayyed Al-Houthi a parlé de la situation dans laquelle le gouvernement d’occupation a forcé le peuple palestinien à choisir entre la mort par la faim, les épidémies ou le massacre, dans une zone sûre, puis la cible lorsque les gens s’y rassemblent, comme cela s’est produit dans le camp d’Al-Mawasi ».

Il a parlé de l’échec de « l’ennemi israélien à provoquer une fracture entre les tribus et les Moudjahidines (à Gaza), en raison de la fermeté des tribus dans leur position d’adhésion à la résistance ».

Concernant les fronts soutenant et assistant la résistance à Gaza, sayyed Al-Houthi a déclaré que « les opérations du Hezbollah ont un impact significatif en paralysant les usines ennemies dans le nord de la Palestine occupée ».

Il a affirmé la poursuite du front yéménite et son efficacité, car « 86 navires ont été ciblés jusqu’à présent et un bombardement de missiles ailés a été effectué en direction d’Umm al-Rashrash afin de frapper des cibles appartenant à l’armée israélienne ennemie ».

Il a souligné que « l’impact de ces opérations militaires en mer, ainsi qu’en Palestine, et l’incapacité de l’ennemi à les arrêter, est devenu un problème clair, et l’ennemi l’a avoué ».

Quant à l’agression américano-britannique contre le Yémen, le leader du mouvement Ansarullah a confirmé que la marine américaine « n’a pas atteint ce niveau d’humiliation depuis le XIXe siècle ».

Il a ajouté que « la mauvaise situation dans laquelle se trouve la marine américaine est le résultat de l’intransigeance de Washington et de son incapacité à accepter la solution correcte et juste, qui consiste à mettre fin à l’agression, aux crimes et au siège dans la bande de Gaza ».

Sayyed Al-Houthi a indiqué : « Les Américains et les Britanniques se sont impliqués au problème avec l’entité occupante de la mer Rouge, malgré les prix élevés des marchandises, du transport maritime et des assurances pour eux, et ils sont toujours dans une confrontation militaire avec une partie de nos forces armées. Ils devraient imaginer leur situation s’ils étaient impliqués dans une attaque terrestre devant des centaines de milliers de héros ».

Sayyed Al-Houthi a noté l’échec des objectifs de l’agression américaine contre le Yémen, malgré « la tendance des États-Unis à poursuivre l’agression, qui s’est traduite par 13 attaques entre des raids et des bombardements navaux ».

Cette agression « n’affectera que la contribution, là où les ennemis ne le veulent pas, au développement des capacités militaires », selon sayyed Al-Houthi.

Il a souligné la fermeté du peuple yéménite et son maintien de sa position, malgré les hostilités et malgré « les pressions dans le dossier humanitaire pour priver le peuple yéménite de l’aide qui lui parvient par l’intermédiaire des Nations Unies ».

IL a conclu l’importance du rôle médiatique et de la sortie sur les places pour soutenir la cause palestinienne, appelant le peuple yéménite à « sortir honorablement demain, le troisième vendredi du mois de Ramadan, à Sanaa et le reste des gouvernorats yéménites ».

