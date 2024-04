Le bureau des Relations publiques du quartier général de sécurité des forces terrestres du Corps des Gardiens de la révolution iranienne, dans le sud-est de l’Iran, a annoncé dans un communiqué officiel que « cinq quartiers généraux militaires et de sécurité dans les villes de Chabahar et Rask, dans la province du Sistan et Baloutchistan, ont été exposés à l’aube de ce jeudi à des attaques simultanées « lancées par des terroristes dépendants des services d’espionnage étrangers ».

Le communiqué a souligné que « les forces de sécurité ont répondu à ces attaques terroristes et ont éliminé 18 éléments terroristes ».

Le bureau des relations publiques du quartier général de sécurité des forces terrestres des Gardiens de la révolution iranienne, a rapporté que « 10 martyrs des forces iraniennes avaient été tués, ainsi qu’un certain nombre de blessés », avertissant « les ennemis dans la région et à l’extérieur, ainsi que les groupes terroristes dépendants des services d’espionnage étrangers, que la sécurité et la stabilité nationales constituent une ligne rouge pour notre pays et nous affronterons toute menace avec détermination et fermeté ».

L’assistant de sécurité du ministre iranien de l’Intérieur, Majid Mir Ahmadi, a rapporté plus tôt qu’un groupe de l’organisation terroriste Armée de la Justice avait mené deux attaques terroristes simultanées contre les quartiers généraux des Gardiens de la révolution et de la Garde navale à Chabahar et Rask , dans la province du Sistan-Baloutchistan, dans le sud-est de l’Iran, dans la nuit de mercredi a jeudi.

Ahmadi a affirmé que « les forces iraniennes se sont affrontées avec les membres de l’organisation et ont complètement déjoué l’attaque », indiquant que « les opérations simultanées des terroristes à Chabahar et Rask ont échoué car elles ont été confrontées aux forces de sécurité et aux forces de l’ordre ».

Source: Médias