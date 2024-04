La Résistance islamique au Liban, branche armée du Hezbollah, a annoncé, le lundi 15 avril, que ses combattants -après avoir soigneusement surveillé les mouvements des forces ennemies- ont implanté plusieurs engins explosifs à l’intérieur du territoire libanais dans la zone de Tal Ismail, adjacente à la frontière avec la Palestine occupée.

Et d’ajouter : « Lorsqu’une unité israélienne appartenant à la Brigade Golani a franchi la barrière technique et s’est approché du lieu des engins explosifs, nos combattants les ont actionnés tuant et blessant les soldats en question ».

L’armée d’occupation israélienne a reconnu que quatre soldats ont été blessés, dont un grièvement atteint, suite à une explosion d’origine inconnue à la frontière avec le Liban.

Les médias d’occupation ont déclaré que les blessés appartenaient à la brigade Golani et à l’unité Yahalom. Ils ont été transférés par hélicoptère pour recevoir des soins médicaux dans un hôpital de la Galilée occupée.

La radio militaire israélienne a pour sa part rapporté que « la brigade Golani et l’unité Yahalum ont franchi la frontière avec le Liban pour mener une inspection près de la frontière, où elles ont été exposées à une explosion ».

Selon la radio militaire israélienne: « L’armée a d’abord cru que la force n’avait pas été détectée et qu’il ne s’agissait pas d’une embuscade planifiée par le Hezbollah ».

Les opérations de lundi

Toujours sur le terrain, la Résistance islamique au Liban a annoncé la poursuite de ses opérations contre les sites et les colonies israéliens à la frontière avec la Palestine occupée, en soutien à notre inébranlable peuple palestinien dans la bande de Gaza ainsi qu’à sa résistance courageuse et honorable.

Le lundi à 16h55, les résistants ont ciblé un rassemblement de soldats ennemis israéliens à proximité de la caserne Mitat avec des armes appropriées, entrainant la mort et la blessure de plusieurs soldats.

Ils ont également visé à 17h00 un déploiement de soldats israéliens à Hanita avec des roquettes et des obus d’artillerie qui ont directement atteint leur cible.

A 17h45, les Moudjahidines ont bombardé le site de Ruwaisat al-Alam dans les collines libanaises occupées de Kfar Chouba.

À 18h40, ils ont également bombardé le site Radar dans les fermes libanaises occupées de Chebaa.

Par ailleurs, le Média militaire de la Résistance a diffusé une vidéo du ciblage des dispositifs d’espionnage israéliens sur le site Radar.

Agressions israéliennes contre les villages du sud

Ces opérations interviennent au moment où les agressions israéliennes contre les localités du sud-Liban se poursuivent.

Les avions de guerre israéliens ont lancé plusieurs frappes aériennes ciblant la périphérie est de la localité de Houla. Ils ont également bombardé les localités de Majdal Zoun et Mays al-Jabal.

L’artillerie d’occupation a également ciblé les périphéries des localités de Hanin et Alma al-Chaab, ainsi que la périphérie nord de la localité de Chebaa. Plusieurs obus ennemis sont aussi tombés aux abords du village de Yaroun.

L’un des raids israéliens contre la localité d’Al-Dhahira a entrainé la coupure de la principale route frontalière reliant ce village à Alma Al-Shaab. Les équipes de la Défense Civile l’ont rouvert. La route se trouve à 200 mètres de la frontière avec la Palestine occupée.