Un clip vidéo diffusé sur les réseaux sociaux montre un correspondant de Voice of America interrogeant le ministre iranien des Affaires étrangères, Hussein Amir Abdellahian, sur l’attaque de drones qui a visé Ispahan, et si l’Iran y répondra.

Comme le montre la vidéo, Amir Abdellahian s’est abstenu de répondre, avec des signes de sarcasme évidents sur son visage, tandis qu’un membre de la délégation qui l’accompagnait a commenté sarcastiquement : Quelle frappe ?

Il convient de noter que l’attaque contre Ispahan, survenue vendredi à l’aube, a déclenché une grande vague de moqueries parmi les utilisateurs des médias sociaux en Iran.

Parmi les messages et commentaires sarcastiques, un clip vidéo a été largement partagé en ligne, dans lequel une jeune femme lance un cerf-volant sur un immeuble, comparant la scène à une attaque.

Un militant a publié la photo d’un tout petit trou creusé à la main dans un sol en terre battue, commentant : « La première image exclusive du site où les missiles israéliens ont frappé la huitième base de Shikhari à Ispahan ».

Alors que les Iraniens partageaient des blagues et des messages sarcastiques sur l’ampleur de l’attaque, les responsables israéliens ont qualifié l’attaque de « faible », et les critiques des programmes d’information du matin en « Israël » ont reconnu que la frappe n’avait apparemment pas causé de dégâts importants en Iran, selon le journal américain The New York Times.

Cela survient après que les défenses aériennes iraniennes ont abattu, vendredi à l’aube, plusieurs petits drones à très basse altitude dans la province d’Ispahan, au centre du pays, sur fond d’assurances officielles selon lesquelles la situation dans la province et ses installations nucléaires est totalement sûre.

Source: Médias