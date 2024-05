La Conférence générale de l’Église Méthodiste Unie, qui s’est tenue à Charlotte, en Caroline du Nord, fin avril, a lancé un appel pionnier aux gestionnaires de placements de l’Église pour qu’ils excluent les avoirs israéliens qui soumettent les Palestiniens à une occupation militaire continue.

Le site américain Mondo Wise a déclaré, dans un rapport, que l’Église a appelé tous ses gestionnaires d’investissement à éviter de s’occuper des dettes du gouvernement envers « Israël » jusqu’au moment où il » mettra fin à son occupation militaire. Ce qui est une première mesure de son genre du retrait des investissements d’une grande secte chrétienne. »

Le site Internet cite Lisa Bender, présidente des Méthodistes Unis (UMKR), qui a déclaré que le moment choisi pour cette décision est particulièrement important , car il coïncide avec la vision du génocide en cours dans la bande de Gaza , soulignant que « l’Église ne veut pas soutenir le gouvernement d’occupation israélien avec des fonds gouvernementaux illégaux ».

L’Église a renouvelé « sa position de longue date d’opposition aux colonies israéliennes dans les territoires palestiniens », appelant à « un boycott mondial des produits des colonies israéliennes et à la fin de tout soutien financier en leur faveur ».

En plus de la résolution à long terme, qui appelle à un boycott mondial des produits des colonies, l’agence d’investissement de l’Église Wespath a interdit les investissements dans 5 banques israéliennes, la société israélienne Shikun & Binui et la société internationale G4S qui sont liés aux colonies israéliennes illégales et en violation des droits des Palestiniens.

Il est à noter que l’Église Méthodiste Unie est une église protestante majeure qui a été créée en 1968 à Dallas, au Texas, par l’union de l’Église méthodiste et de l’Église évangélique unie des Frères. En 2018, le nombre de membres de l’Église dans le monde a dépassé 12,5 millions de personnes, sur les cinq continents: Afrique, Asie, Europe et Amérique du Nord et du Sud.

L’Église s’efforce « d’éduquer, de défendre et de communiquer dans le but de mettre en œuvre les principes sociaux, l’organisation populaire et d’éduquer les futurs dirigeants», par un plaidoyer continu auprès des décideurs politiques ».

