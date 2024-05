Le journal israélien Yedioth Ahronoth a rapporté samedi qu’un officier de l’unité Al-Yamam a été blessé et transporté à l’hôpital, lors de l’opération militaire de l’armée à Tulkarem.

Les médias israéliens ont affirmé que « les forces israéliennes se sont retirées de la ville de Deir Al-Ghusoun, au nord de Tulkarem, en Cisjordanie, après une opération militaire qui a duré 15 heures, au cours de laquelle un certain nombre de Palestiniens somt tombés en martyr, un jeune homme a été arrêté, et une maison a été détruite après avoir été encerclée et bombardée.

Les forces d’occupation ont encerclé une maison d’habitation appartenant au Palestinien Salama Badran, dans la ville de Deir Al-Ghusoun, sous prétexte qu’elle abritait les auteurs d’une opération qui a conduit à la mort de deux colons en Novembre.

Il a confirmé que les forces d’occupation ont ouvert le feu sur tous ceux qui se déplaçaient dans la ville de Deir Al-Ghusoun, tout en amenant davantage de renforts dans la ville, parallèlement à un vol intense d’avions de reconnaissance dans l’espace aérien de Tulkarem.

Les forces d’occupation ont ouvert le feu directement sur un groupe de journalistes qui se dirigeaient vers un reportage à Deir Al-Ghusoun, blessant l’un d’entre eux.

Pendant ce temps, un martyr a été tué lors des attaques de l’occupation contre les environs de la maison assiégée à Deir Al-Ghusoun, près de Tulkarem. La presse palestinienne a rapporté que l’armée d’occupation a empêché les ambulances de récupérer le corps du martyr près de la maison assiégée.

De son côté, le Croissant-Rouge palestinien a affirmé que l’occupation empêche toujours ses équipes d’atteindre un martyr présent sur le terrain dans la ville de Deir Al-Ghusoun.

Le ministère palestinien de la Santé a rapporté qu’un blessé grave causée par les balles de l’occupation est arrivé à l’hôpital gouvernemental de Tulkarem, en provenance de la banlieue de Shweika de la ville.

Source: Médias