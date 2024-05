La Résistance islamique a annoncé ce jeudi avoir utilisé pour la première fois un missile aérien S-5 tiré depuis un drone, dans une attaque contre des cibles militaires dans la colonie de Metulla en Haute Galilée.

Avant l’annonce de la Résistance, les médias israéliens avaient rendu compte d’un incident très difficile au nord, indiquant qu’il y a eu 3 blessés graves. Plus tard ils indiqueront qu’il y a eu un tué et deux blessés graves.

Vers 15 :53, la Résistance islamique a publié un communiqué dans lequel elle a indiqué que vers 13 :38, elle a attaqué la position de Metulla, ses gardes et ses véhicules à l’aide d’un drone armé de deux missiles S-5.

Livrant les détails de cette opération, elle a révélé que le drone « une fois arrivé à l’endroit fixé, il a tiré son premier missile sur un véhicule et les éléments qui se trouvaient tout autour, les tuant et les blessant ; par la suite, il a poursuivi son attaque en s’abattant sur la cible qui lui était fixé et l’a frappé directement ».

Le porte-parole de l’armée d’occupation a déclaré dans un communiqué : « un drone explosif lancé depuis le territoire libanais a explosé dans la région de Metulla. En raison de l’explosion, 3 soldats de l’armée sont dans un état grave ».

Le S-5 est un missile russe S-5 air-sol de 57 mm, hautement explosif (HE), stabilisé par des ailerons et à propergol solide. Il se compose d’une ogive, d’un propulseur solide et d’ailerons arrière pliables pour plus de stabilité.

En début de soirée, Média de guerre, tribune médiatique de la Résistance islamique a diffusé une photo de ce missile et ses propriétés. Il a une longueur de 1,4m, son poids est 5 kg et sa portée 4 km. Il a aussi précisé qu’il s’agit d’un projectile non guidé de 55 mm de calibre. Il peut être utilisé soit avec des ogives soit avec des hélicoptères. Son carburant est solide et sa tête heutement explosive.



L’hôpital Rambam a assuré avoir accueilli un soldat israélien grièvement blessé dans un évènement sécuritaire au nord.

Cette attaque intervient après une attaque nocturne, dans la nuit de mercredi a jeudi, au cours de laquelle la Résistance islamique a bombardé aux drones le plus grand ballon d’espionnage en « Israël », près de Tibériade, dans un site militaire hautement sensible.

Dans l’après-midi, plusieurs régions du sud Liban ont fait l’objet de raids israéliens, notamment les localités de Kfarkela, Mays al-Jabal, Houla…

Hezbollah veut aveugler l’armée israélienne

Dans l’après-midi de ce jeudi, après le raid aérien, la résistance a revendiqué cinq opérations anti israéliennes, en soutien à Gaza:

à 17 :07 contre la position al-Marej avec des obus d’artillerie ;

à 17 :15, contre des équipements d’espionnage dans la position Jal al-Deir ;

à 17 :30 contre la position al-Sammaqa dans les collines de Kafarchouba ; et en même temps contre un attroupement de militaires dans l’entourage de la position Jal al-Aalam avec des projectiles Bourkane,

à 18 :15, contre des équipements d’espionnage installés sur une grue sur la colline al-Tayhate.

Vers 19:45, la Résistance libanaise a indiqué dans un communiqué avoir bombardé à l’aide de drones d’attaque des installations industrielles du ministère de l’ennemi de la la guerre de la société Elbit et l’usine de David Cohen à Tel Hey dans la colonie de Kiriyat Shmona. Cette usine est spécialisée dans la production des systèmes électroniques de l’armée israélienne.

Selon la chaine de télévision israélienne Channel 12, le Hezbollah veut aveugler le système de surveillance de l’armée israélienne au nord.

Le Hezbollah a en outre annoncé le martyre de deux combattants sur la voix d’al-Qods : Ali Fawzi Ayyoub, né en 1999 à Aïn Qana au sud du Liban (à droite) et Mohammad Hassan Ali Farès, né en 1990 dans le quartier d’al-Ghobeiry dans la banlieue sud du Liban. (à gauche)

Source: Divers