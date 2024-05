Le Leader de la Révolution islamique, l’Ayatollah Sayed Ali Khamenei, a souligné que l’Iran continuerait à renforcer ses liens d’amitié avec les États de la région malgré la perte du président Ebrahim Raïssi qu’il a qualifiée de difficile.

L’Ayatollah Khamenei a tenu ces propos lors d’une audience accordée, le mercredi 22 mai, à l’émir du Qatar, Cheikh Tamim ben Hamad Al Thani, en visite à Téhéran pour rendre hommage au défunt président que le Leader a qualifié de « polymathe ».

L’Ayatollah Khamenei a remercié l’émir du Qatar pour exprimer sa sympathie avec le peuple iranien après le récent incident tragique, avant de mettre l’accent sur l’impératif de faire progresser les liens de collaboration entre l’Iran et le Qatar.

L’Ayatollah Khamenei a réaffirmé que les pays de la région n’ont d’autre choix que de s’unir face aux efforts des ennemis visant à perturber la stabilité et la paix dans la région.

L’émir du Qatar a indiqué pour sa part que les relations entre l’Iran et le Qatar étaient toujours solides et que cette voie se poursuivrait.

« Nous ne connaissons aucune limite pour développer les relations avec l’Iran », a-t-il soutenu.

« Nécessité de renforcer les relations Iran-Pakistan »

L’Ayatollah Khamenei a également reçu le Premier ministre pakistanais Shehbaz Sharif. Le Leader de la RII a exprimé sa sincère gratitude pour la sympathie du gouvernement et du peuple frère du Pakistan à la suite de la mort en martyr du président, du ministre des Affaires étrangères et de leurs compagnons dans le crash d’hélicoptère.

L’Ayatollah Khamenei a précisé que l’Iran accordait la priorité absolue à ses relations avec le Pakistan et croyait en la possibilité de resserrer les liens sous le nouveau gouvernement pakistanais.

« Les relations amicales entre pays frères ne se déroulent pas toujours sans heurts et nous devons surmonter les obstacles et poursuivre les progrès de la coopération avec détermination et dans la pratique », a-t-il réitéré.

« Le récent voyage de Raïssi au Pakistan pourrait marquer un tournant dans les relations entre les deux pays », a dit le Leader de la RII ajoutant que le président par intérim Mohammad Mokhber poursuivrait les travaux sur la coopération et les accords bilatéraux.

Sharif a également qualifié de bénéfique la récente visite du défunt Raïssi au Pakistan avant de la considérer comme une base pour une nouvelle expansion des relations et une feuille de route pour l’avenir.

Le Leader salue la position anti-israélienne de la Tunisie

Au cours d’une réunion avec le président tunisien Kaïs Saïed qui était en visite à Téhéran pour adresser ses condoléances à la suite de la mort en martyr du président Raïssi, l’Ayatollah Khamenei s’est également félicité du renforcement des relations entre l’Iran et la Tunisie qui a pris une nouvelle ampleur avec le déplacement en Iran du président de ce pays.

Il a souligné que la présence d’une figure vertueuse et académique comme Saïed à la tête de la Tunisie constituait une opportunité pour le pays de renforcer sa position internationale après des années de régime despotique et d’isolement par rapport au monde musulman.

L’Ayatollah Khamenei a évoqué les manifestations tunisiennes de 2011 qui ont déclenché une vague de mouvements à travers l’Afrique du Nord avant de souligner : « Le peuple tunisien a un grand talent pour progresser et aller de l’avant, et nous espérons que grâce au leadership et à l’action de M. Kaïs Saïed, l’unité nécessaire entre les Tunisiens de tous horizons sera créée et que les bases de nouveaux progrès seront jetées ».

L’Ayatollah Khamenei a également salué la position de Saïed contre ‘Israël’, déclarant que de telles prises de position devraient être développées au sein du monde arabe et que la fermeté et la persévérance sont la seule voie vers le succès.

Toujours lors de la réunion, le président tunisien, a transmis les condoléances du gouvernement et du peuple tunisiens après le récent incident tragique, avant d’indiquer : « Notre dernière rencontre avec le défunt président iranien a eu lieu en Algérie il y a quelque temps et nous sommes parvenus à un accord pour une visite officielle à Téhéran. »

En allusion à la volonté commune des deux pays d’élargir les relations dans tous les domaines, le président tunisien a exprimé l’espoir qu’en respectant les accords, l’élargissement de la coopération se réaliserait de manière pratique.

Le président Saïed a également abordé la crise en cours à Gaza, affirmant que le monde musulman doit abandonner sa position passive actuelle et chercher activement à défendre les droits du peuple palestinien dans tous les territoires palestiniens et à promouvoir la création d’un État indépendant avec la noble Qods comme capitale.

« Aujourd’hui, la société humaine mondiale a dépassé la communauté internationale, les habitants de divers pays s’unissant contre l’oppression et les atrocités commises à Gaza », a-t-il soutenu.

Le Leader salue la résistance du Liban contre le régime israélien

Lors de sa rencontre avec le président du Parlement libanais, Nabih Berri, le Leader de la RII a exprimé sa gratitude envers Beyrouth pour avoir décrété un deuil public à la suite de la mort en martyr de Raïssi et de ses compagnons.

L’Ayatollah Khamenei a qualifié les relations de la République islamique avec le peuple libanais de « fraternelles ».

Il a salué la lutte menée par la Résistance libanaise contre le régime israélien dans le contexte désastreux auquel est confrontée Gaza.

Berri, pour sa part, a exprimé sa profonde tristesse et son chagrin au nom du gouvernement et du peuple libanais à la suite de l’accident tragique impliquant le président Raïssi et ses compagnons.

En allusion à la situation régionale, le président du Parlement libanais a déclaré que le Liban ne pouvait pas rester silencieux face au massacre de la population de Gaza.

Il a également affirmé que la cessation de la guerre en cours contre Gaza constituait la condition principale pour la transformation de la situation régionale.

« La Résistance de Gaza a concrétisé avec succès la promesse divine »

Lors d’une rencontre avec le Leader de la Révolution islamique, le chef du bureau politique du Hamas et la délégation l’accompagnant ont aussi exprimé leurs condoléances au Leader de la RII, à la nation et au gouvernement iraniens.

L’Ayatollah Khamenei a présenté pour sa part ses condoléances à Haniyeh pour la mort en martyr de trois de ses fils et de trois de ses petits-enfants lors d’une frappe aérienne israélienne contre la bande de Gaza le mois dernier et a salué la patience du responsable du Hamas.

Le Leader de la RII a fait allusion à la guerre génocidaire menée depuis octobre par le régime israélien contre Gaza, notant que la résistance extraordinaire dont fait preuve la population de l’enclave côtière a été une source d’inspiration pour les peuples du monde entier.

« Qui aurait cru qu’un jour, les gens scanderaient des slogans pro-palestiniens et brandiraient le drapeau palestinien dans les universités américaines ? », s’est interrogé l’Ayatollah Khamenei, faisant référence aux manifestations en cours contre la guerre israélienne dans les universités américaines.

« Dans le futur, des événements pourraient survenir concernant la question palestinienne qui ne sont pas croyables aujourd’hui », a-t-il expliqué.

L’Ayatollah Khamenei a décrit la résistance réussie des Gazaouis face à un « groupe important et puissant » comprenant les États-Unis, l’OTAN, le Royaume-Uni et certains autres pays, comme la réalisation d’une promesse divine concernant le peuple palestinien.

« En conséquence, la deuxième promesse [divine], à savoir l’anéantissement du régime sioniste, peut également se réaliser », a-t-il précisé. « Par la grâce divine, le jour où la Palestine serait établie de “la mer” au “fleuve” arriverait aussi », a souhaité l’Ayatollah Khamenei en référence à la mer Méditerranée et au fleuve Jourdain.

L’Ayatollah Khamenei a insisté sur le fait que le président par intérim Mokhber continuerait à appliquer la politique du défunt président Raïssi concernant la question palestinienne avec « le même élan et le même esprit ».

