« À tous les ennemis qui attendent que l’Iran faiblisse et abandonne la Palestine et la résistance, nous leur disons vous vivez dans l’illusion. L’Iran restera le plus fort soutien dans ce monde aux côtés de la Palestine et des mouvements de la résistance », c’est ce qu’a affirmé, ce vendredi 24 mai, le secrétaire général du Hezbollah, Sayed Hassan Nasrallah.

Sayed Nasrallah parlait lors d’une cérémonie d’hommage au président iranien Ebrahim Raïssi, au ministre des Affaires étrangères Hossein Amir Abdollahian et à leurs compagnons tombés en martyre, le dimanche 19 mai, lors du crash de leur hélicoptère, dans le nord-est de l’Iran.

Sayed Nasrallah a en outre répondu au Premier ministre Benjamin Netanyahu qui a prétendu détenir des plans surprenants à l’encontre du Liban.

« Je tiens à dire à Netanyahu que la résistance libanaise vous a surpris le 8 octobre. Tous les médias ne s’attendaient pas à ce que le Hezbollah ouvre le front. Le Hezbollah vous a surpris. Et le Yémen vous a surpris, d’avoir participé malgré l’embargo après une guerre de 8 années. Et l’Iran aussi vous a surpris en ripostant à l’assassinat dans le consulat à Damas. C’est nous qui devrions parler de surprises. C’est de notre part que vous devriez vous attendre à des surprises ».

A suivre