Le mardi, les pages des journalistes israéliens sur les réseaux sociaux ont déploré « des évènements difficiles » auxquels a été confrontée l’armée d’occupation pendant les combats à Rafah au sud de la bande de Gaza. Certains ont demandé de prier pour les soldats israéliens sans expliquer ce qui s’était passé.

Dans la soirée, les Brigades al-Qassam du Hamas ont révélé que leurs combattants ont fait exploser une maison piégée dans laquelle était retranchés des soldats israéliens, dans le quartier al-Chawka à l’est de la ville de Rafah. Elles ont évoqué « une opération composée au cours de laquelle une force israélienne a été attirée vers une embuscade ». Ils ont précisé avoir utilisé un engin Raad et avoir tué 4 militaires israéliens. Il est aussi question que lorsque les forces de secours sont arrivés à proximité de l’école d’al-Chawka, leurs snipers ont tiré sur deux d’entre eux.

La tribune médiatique des Qassam, Média de guerre a assuré que tous les soldats ont été soit tués soit blessés. Des médias ont rapporté que les hélicoptères avaient atterri plusieurs fois dans cette région pour évacuer les blessés et tués. Il a aussi été question que des dizaines d’obus anti chars ont frappé des forces israéliennes qui se sont infiltrées à Rafah. Par ailleurs, des tirs ont été revendiqués aussi bien par les Qassam que par les Brigades al-Qods du Jihad islamique notamment contre des attroupements de militaires dans la région 4 et l’axe de progression de Salaheddine.

Le média israélien Headshot Bezaman qui s’est fait remarquer par la publication des pertes israéliennes avant l’annonce de l’armée avait rapporté mardi que « les forces israéliennes ont affronté deux incidents difficiles dans la bande de Gaza », le premier dans une maison piégée, le second dans le tunnel al-Chaoub au sud de Rafah.

Il a rendu compte que 3 soldats ont été tués et 10 autres blessés dont 5 grièvement dans un incident sécuritaire à Rafah. Il a aussi fait état qu’un soldat a été porté disparu

Par la suite, l’armée israélienne a reconnu le bilan des trois soldats tués, mais évoqué 3 autres grièvement blessés dans les combats à Rafah indiquant qu’ils appartiennent à l’unité 51 Nahal Oz. Cette dernière venait d’être investie dans l’enclave à côté de la brigade 401, surtout sur l’axe de Philadelphie.

La radio militaire israélienne avait rendu compte que 5 militaires ont été blessés dont 3 grièvement lorsque des éléments de la brigade 50 de Nahal Oz sont entrés dans un bâtiment à Rafah, en fuyant un tir de projectile anti blindé contre leurs véhicules. Selon la radio, à peine étaient-ils entrés dans le bâtiment qu’un engin piégé a explosé à l’intérieur, ce qui a provoqué son effondrement tuant 3 militaires.

Des médias israéliens ont indiqué qu’il n’est pas clair comment l’engin a été activé à l’intérieur du bâtiment mais il est question d’une embuscade qui a été planifié par le Hamas.

Dans les autres régions, l’offensive terrestre israélienne se poursuit à Jabaliya au nord de la bande de Gaza.

L’armée d’occupation israélienne contrôle sur le terrain et par la puissance de feu tous les blocs du camp, et s’étend en direction de Beit Lahia et les deux quartiers Tal al-Zaatar et cheikh Zayed. La région de Falloujah, à l’ouest du camp de Jabaliya, présente un paysage désolant après le retrait des chars israéliens, des centaines de maisons et de bâtiments ayant été détruits. Elle est devenue une ville de fantômes.

Dans les autres axes de combats, les accrochages se poursuivent à l’est du camp al-Maghazi et sur l’axe de Netzarim au centre de la bande de Gaza.

L’armée de l’air israélienne a intensifié ses raids qui ont bombardé à longueur de journée, aussi bien au nord qu’au sud de l’enclave des centres d’hébergement, les blocs résidentiels, les infrastructures, …

Depuis le début du mois, 27 militaires israéliens ont été tués dans les combats dans la bande de Gaza. Dont 10 depuis le déclenchement de l’offensive de Rafah, il y a deux semaines, selon al-Jazeera. Il est question de 135 blessés.

Depuis le 7 octobre, quelque 639 militaires ont été tués dont 290 depuis le début de l’opération terrestre. 3.617 ont été blessés.

Dans une interview avec la chaine de télévision israélienne Channel 12, le chef du Conseil de sécurité israélien Tsahi Hanegbi a déclaré que la guerre va se poursuivre encore 7 mois au moins.

Source: Divers