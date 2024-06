Les deux ministres du cabinet de guerre israélien, Benny Gantz et Gadi Eizenkot, ont annoncé dimanche soir leur démission du cabinet de guerre.

Lors du discours dans lequel il a annoncé sa démission, Gantz a appelé le chef du gouvernement d’occupation, Benjamin Netanyahu, à organiser des élections le plus tôt possible et à fixer une date convenue pour elles.

Gantz a indiqué qu’il existe « des décisions stratégiques et cruciales pour Israël qui sont prises avec hésitation et report, sur fond de considérations politiques ».

Il a également souligné que « ces considérations politiques au sein du gouvernement de Netanyahu entravent les décisions stratégiques dans la guerre dans la bande de Gaza », expliquant que Netanyahu et ses partenaires « ont transformé l’appel à l’unité en un appel émotionnel, sans assurer l’unité sur le terrain ».

Le ministre démissionnaire du cabinet de Guerre a reconnu l’échec dans la question du retour des prisonniers israéliens de la bande de Gaza, soulignant que « la vraie victoire est celle qui place le retour des prisonniers avant les considérations politiques ».

Gantz a indiqué que le Premier ministre israélien « empêche la réalisation d’une véritable victoire », il a reconnu « qu’ il n’y aura pas de victoire rapide et facile », ajoutant que « la guerre se poursuivra pendant des années ».

Concernant la situation dans les colonies du nord de la Palestine occupée, où les attaques contre le Hezbollah se poursuivent, Gantz a appelé « au retour des colons dans la région et à la création d’une alliance régionale ».

Dans son discours, Gantz s’est adressé au ministre israélien de la Sécurité, Yoav Galant, en disant : « Vous devez être courageux et faire ce qui doit être fait (en faisant référence à la nécessité de sa démission du gouvernement) ».

Outre Gantz, le ministre démissionnaire, Gadi Eizenkot, a également confirmé que « le cabinet s’est abstenu pendant longtemps de prendre les décisions nécessaires pour atteindre les objectifs de la guerre ».

Eizenkot a ajouté que « les décisions prises par le gouvernement et son Premier ministre ne découlent pas de considérations prenant en compte les intérêts israéliens ».

Netanyahu : ce n’est pas le moment de démissionner

De son côté, le Premier ministre israélien a répondu à Gantz en affirmant que « ce n’est pas le bon moment pour abandonner la bataille », soulignant « qu’ Israël est dans une guerre existentielle sur plusieurs fronts ».

Quant au ministre israélien de la Sécurité nationale, Itamar Ben Gvir, il a exigé que « Netanyahu l’inclue dans le cabinet de guerre ».

À son tour, le leader de l’opposition israélienne, Yair Lapid, a salué la démission de Gantz, qualifiant le « cabinet de guerre de gouvernement d’échec, et a considéré la décision de partir comme » importante et correcte », en plus de son appel à la formation d’un nouveau gouvernement.

Le chef du parti Israël notre maison , Avigdor Lieberman, a également salué la démission, déclarant : « Mieux vaut tard que jamais… Le temps est venu pour un gouvernement sioniste ».

Commentant l’événement, les médias israéliens ont déclaré que Netanyahu « voulait profiter politiquement de la joie de récupérer les prisonniers samedi, mais il n’y est pas parvenu ».

Source: Médias