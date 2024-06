Le chef du mouvement yéménite Ansarullah, sayyed Abdel-Malik al-Houthi, a affirmé ce jeudi que « certains pays arabes ont l’intention de participer à des manœuvres avec l’occupation israélienne, sous supervision américaine », appelant « ces pays à ne pas constituer un pont pour cette entité ».

Sayyed Al-Houthi s’est interrogé : « Pourquoi ne retiennent-ils pas la leçon et ne bénéficient-ils pas de la position honorable des fronts de soutien, y compris de la position de notre peuple yéménite ? »

Il a ajouté, concernant les positions des pays arabes à la lumière de la guerre contre Gaza, « qu’ il est honteux que certaines personnes agissent, pour des raisons humanitaires, en Amérique, en Europe et en Australie, alors que certains pays arabes ne le permettent pas ».

Sayyed Al-Houthi a souligné que « le crime du siècle est en train de se produire et les ténèbres de l’époque se poursuivent pendant 251 jours », faisant référence à la guerre génocidaire dans la bande de Gaza.

La jetée maritime de Gaza est une base américaine

Concernant les derniers développements de l’agression contre Gaza, il a noté que « la jetée maritime, établie par les forces américaines sur la côte de Gaza, a été utilisée lors de l’attaque contre Nuseirat, de sorte que les forces d’occupation, qui ont pénétré par voie terrestre, ont utilisé cette jetée ».

Sayyed Al-Houthi a indiqué que « l’utilisation de la jetée maritime dans cette agression contre Nuseirat prouve qu’il s’agit d’une base américaine ».

Il a ajouté que « la récupération par l’occupation de 4 prisonniers après 8 mois n’est pas un exploit, et cela signifie qu’il faudra de nombreuses années pour récupérer les prisonniers ».

Sayyed Al-Houthi a souligné que « l’une des choses les plus importantes qui se produisent à Gaza est le niveau de coopération, de coordination et d’unité entre les factions palestiniennes ».

Le Front Libanais est efficace et le plus influent

Le leader du mouvement Ansarullah a souligné que « le front du Hezbollah est avancé et efficace, et il est le plus influent sur les fronts de soutien », notant « qu’il poursuit l’escalade majeure contre l’occupation ».

Sayyed Al-Houthi a noté que « l’occupation israélienne est confuse quant au front du Hezbollah », ajoutant que « les cercles israéliens s’attendent à un désastre si la confrontation avec le Liban s’étend ».

L’escalade sur le front yéménite dans le cadre de la quatrième phase se poursuit

Sayyed Al-Houthi a parlé des dernières données concernant le front yémenite, sachant que les opérations de soutien dans la Bataille de la Conquête promise et du Saint Jihad se sont élevées à 11 opérations cette semaine », notant « qu’elles ont été menées avec 31 forces balistiques et de l’air et un bateau militaire.

Il a ajouté que « le nombre de navires ciblés jusqu’à présent est de 145 navires liés à l’occupation israélienne, aux États-Unis et à la Grande-Bretagne », soulignant que « l’escalade s’inscrit dans le cadre de la quatrième phase et est efficace et en voie de développement ».

Sayyed Al-Houthi a révélé plusieurs activités intensives, tant sur le plan technique que tactique, pour atteindre une plus grande efficacité, dépasser les capacités des ennemis en matière d’interception et de brouillage, et donner un boost aux opérations et au développement de l’information.

À la lumière des opérations yéménites, il a indiqué que « les États-Unis tentent de faire pression sur le Yémen en raison de leur situation, tant populaire qu’officielle », soulignant que « cette pression inclut le dossier humanitaire ».

Sayyed Al-Houthi a ajouté que « la position yéménite a amené les Américains au point de ne plus pouvoir protéger le trafic maritime israélien ».

Concernant le réseau d’espionnage découvert par les services de sécurité à Sanaa, Sayyed Al-Houthi a affirmé que « les Américains ont reçu un coup dur », notant que « Washington cherche à imposer ses politiques hostiles et à influencer les domaines économique, éducatif, sécuritaire et des services ».

« Toute activité d’espionnage américaine dans un pays arabe ou islamique implique l’occupation israélienne » a-t-il martelé.

Nous n’accepterons pas l’équation selon laquelle notre peuple serait étouffé et affamé

Le leader du mouvement Ansarullah a mis en garde le régime saoudien contre son implication contre le Yémen, soulignant que « nous n’accepterons pas que notre peuple soit étouffé et affamé et que d’autres tendent à lui faire du mal », rappelant que « l’audace du Yémen est claire, même envers les Américains ».

Sayyed Al-Houthi a conclu qu’il n’y a « aucune intention hostile de notre part envers un quelconque pays arabe », mettant en garde « contre quiconque s’implique avec Israël, expose ses intérêts au danger ».

