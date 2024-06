Alors que le Premier ministre Benjamin Netanyahu est invité à s’exprimer devant le Congrès américain le 24 juillet, de hauts responsables et des personnalités publiques israéliennes ont appelé ce mercredi 26 juin dans les pages du New York Times à annuler son discours.

« Il ne fait aucun doute que Netanyahu tentera à travers ce discours de renforcer son emprise fragile et se vanter auprès de ses électeurs du prétendu soutien des États-Unis à sa politique défaillante », ont-ils écrit, c’est ce qu’ont rapporté les médias israéliens.

« Le Congrès a commis une terrible erreur », peut-on encore lire dans la tribune, signée par le scientifique David Harel, l’ancien chef du Mossad Tamir Pardo, la présidente du conseil public du « New Israel Fund » Talia Sasson, l’ancien Premier ministre Ehud Barak, le lauréat du prix Nobel de chimie Aaron Ciechanover et l’écrivain David Grossman.

« Netanyahu ne représentera pas Israël et ses citoyens, et se verra en outre récompensé pour sa conduite scandaleuse et destructrice envers notre pays », ont-ils écrit.

« Nous venons de divers domaines de la société israélienne : science, technologie, politique, sécurité, droit et culture. Par conséquent, nous sommes bien placés pour évaluer l’impact global du gouvernement de M. Netanyahu, et comme beaucoup d’autres, nous croyons qu’il détruit Israël à un rythme alarmant… »

« Jusqu’à présent, M. Netanyahu n’a pas réussi à formuler un plan pour mettre fin à la guerre à Gaza ni obtenir la libération de dizaines d’otages. Au minimum, une invitation à s’exprimer devant le Congrès aurait dû être conditionnée à la résolution de ces deux questions, et en outre, à un appel à de nouvelles élections en Israël », ont-ils ajouté.

Les hauts responsables ont « rappelé » au Congrès la crise diplomatique qui a récemment éclaté entre le Premier ministre et l’administration Biden.

Selon leurs propres termes, « l’invitation de Netanyahu est une récompense pour le mépris qu’il a envers les efforts américains visant à élaborer un plan de paix, à permettre une plus grande aide aux habitants de Gaza assiégés et à faire un meilleur travail pour sauver les civils là-bas. »

Les auteurs de la tribune affirment aussi que « par-dessus tout, de nombreux Israéliens sont convaincus que M. Netanyahu a saboté des accords proposés avec le Hamas qui auraient conduit à la libération des otages dans le but de poursuivre la guerre, et ainsi éviter l’inévitable examen de conscience politique auquel il sera confronté lorsqu’elle prendra fin. »

Rappelons que plus de 37000 Palestiniens, dont une majorité de femmes et d’enfants, sont tombés en martyre suite aux bombardements israéliens contre Gaza