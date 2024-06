L’Iran organisera un second tour de l’élection présidentielle, le 5 juillet, après que le vote de vendredi n’a vu aucun des quatre candidats remporter la majorité absolue, a annoncé samedi le siège électoral.

Mohsen Eslami, porte-parole du siège électoral du pays, a annoncé le résultat final lors d’une conférence de presse suivant l’annonce du décompte final des voix.

Il a déclaré que sur 24,5 millions de suffrages exprimés, l’ancien ministre de la Santé et député de haut rang Massoud Pezeshkian en a obtenu 10,4 millions tandis que l’ancien négociateur en chef sur le nucléaire Saïd Jalili en a reçu 9,4 millions.

Les deux autres candidats – le président du Parlement Mohammad Baqer Qalibaf et l’ancien ministre de l’Intérieur Mostafa Pourmohammadi – sont à la traîne avec respectivement 3,3 millions et plus de 206 000 de voix.

Pezeshkian et Jalili se dirigeront vers un second tour prévu le 5 juillet. Le second tour est requis si aucun candidat n’obtient 50 % des voix, plus un.

Le ministre de l’Intérieur, Ahmad Vahidi, a déclaré que le gouvernement était prêt à organiser le second tour des élections et a salué le peuple iranien et les autorités électorales pour avoir organisé le scrutin sans aucun incident.

« Une fois de plus, au cours des derniers mois, nous avons pu remporter un autre succès ensemble. Les élections se sont déroulées en toute sécurité et solidité, avec une concurrence sérieuse et une forte participation des gens dans les bureaux de vote », a-t-il déclaré aux journalistes après le décompte final des voix.

« J’espère (…) que nous assisterons à des élections vigoureuses dans tout le pays vendredi », a-t-il ajouté.

Les deux candidats sont autorisés à commencer leur campagne électorale de dimanche à mercredi, a indiqué Vahidi. La campagne doit s’arrêter 24 heures avant le vote.

Au décompte final, Pezeshkian est arrivé en tête avec 10 415 991 voix (42,45%) sur 24 535 185 voix, tandis que Jalili est en seconde position avec 9 473 298 voix (38,61%).

Qalibaf et Pourmohammadi sont tous deux arrivés loin derrière, troisième et quatrième, avec respectivement 3 383 340 (13,78 %) et 206 397 voix (0,84 %).

Le vote a été prolongé à trois reprises vendredi, chaque fois de deux heures, après 18h (heure locale) à laquelle le scrutin était censé se terminer, conformément à l’exigence constitutionnelle d’une période de vote de 10 heures.

Les bureaux de vote ont finalement été fermés à minuit, après quoi le décompte des voix a commencé dans des milliers de bureaux de vote disséminés à travers le pays, dont plus de 6 000 dans la capitale Téhéran.

Ces élections anticipées ont pour but de choisir un successeur au président Ebrahim Raïssi, qui a perdu la vie dans un crash d’hélicoptère le 19 mai, aux côtés du ministre des Affaires étrangères et d’autres membres de la délégation présidentielle.

Plus de 61 millions d’Iraniens étaient éligibles pour voter lors des élections de vendredi, dont beaucoup étaient des primo-votants.

Source: Avec PressTV