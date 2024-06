Des associations de défense des droits de l’homme ont tiré la sonnette d’alarme sur la montée de la haine raciale dans la société française, accusant le parti d’extrême droite Rassemblement national (RN) d’en être le principal promoteur.

Un récent sondage de la Commission nationale consultative des droits de l’homme (CNCDH) publié, le jeudi 27 juin, a montré que le parti d’extrême droite Rassemblement national prône le nationalisme en mettant l’accent sur la politique anti-immigration.

Le sondage indique une baisse de l’indice longitudinal de tolérance, qui mesure l’évolution des préjugés chaque année. Cette baisse, qualifiée de « substantielle et rare », intervient pour la deuxième année consécutive. Elle est « étroitement liée au rejet d’une France perçue comme de plus en plus multiculturelle ».

Les immigrés, en particulier les musulmans, sont présentés par les médias français comme une menace existentielle pour la nation.

« Aujourd’hui en France, on ne se sent plus chez soi », déclarent 51 % des Français interrogés dans le sondage, dont 56 % estiment qu’ « il y a trop d’immigrés en France ».

« Depuis plusieurs années, le Rassemblement national bénéficie d’une audience accrue dans les urnes, mais aussi dans les médias et les institutions (…) il y a tout un groupe de personnalités médiatiques et d’intellectuels qui donnent de la voix et tentent d’imposer leur façon de voir l’immigration et la diversité », souligne le rapport de la CNCDH.

Le rapport pointe également une augmentation exponentielle des actes racistes en 2023. Selon le ministère de l’Intérieur, 8 500 crimes ou délits à caractère raciste ont été enregistrés en 2023, soit une augmentation de 32 % par rapport à 2022. Et de souligner que les immigrés sont ciblés de manière disproportionnée.

« L’immigré, réceptacle commode de toutes les critiques, a été régulièrement pointé du doigt comme responsable des difficultés rencontrées dans nos sociétés », a indiqué Jean-Marie Burguburu, président de la CNCDH, commentant les résultats du rapport.

Et d’ajouter : « [Malgré] une montée de l’intolérance et aussi une libération du discours [de haine]… la France n’est pas globalement raciste, car l’indice de tolérance reste élevé ».

Le rapport de la CNCDH souligne le rôle négatif joué par le gouvernement français lors du débat politique autour de la loi sur l’asile et l’immigration promulguée en janvier dernier.

La loi, qui a été promulguée par le ministre français de l’Intérieur, Gérald Darmanin, a été décrite par l’association de défense des droits des migrants, La Cimade, comme « l’une des lois les plus répressives des 40 dernières années ».

Le rapport de la CNCDH pointe du doigt le RN, en particulier, et les organisations médiatiques telles que CNEWS qui lui sont liées, comme responsables de l’augmentation du sentiment anti-immigrant dans la société française.

Entre-temps, les principales figures politiques du RN, Marine Le Pen et Jordan Bardella, sont ressorties comme les grands vainqueurs des élections européennes du 9 juin en France, obtenant 31,37 % des voix.

Le parti d’extrême droite devrait également arriver en tête des élections législatives anticipées convoquées par le président Emmanuel Macron après sa défaite aux élections européennes.